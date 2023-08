Prohibición de Rodrigo De Paul a Cami Homs a días de debutar en el Bailando

Faltan apenas unos días para que Cami Homs empiece su esperada participación en Bailando 2023. La separación entre ella y Rodri De Paul fue una de las más escandalosas del 2022. Y ahora acaba de conocerse un pedido que la tiene como protagonista y que tiene que ver con la competencia. El abogado Marcelo D’Alessandro explicó: “Hubo un bozal legal de Rodrigo a Camila para que los chicos no fueran al Bailando. No exponer a los chicos, ese fue el pedido que hizo De Paul y que fue apelado por Camila”. Y agregó: “Ni Camila ni nadie puede llevar a los menores a la televisión. Rodrigo no quiere eso para sus hijos porque las redes sociales van a terminar utilizándolos”.