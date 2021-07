Rial destacó que no volverá a Intrusos

Jorge Rial se encuentra fuera de la televisión, tras su fracaso con TV Nostra en América. Luego de su renuncia y su llegada a Radio 10, el famoso conductor de espectáculos fue nuevamente relacionado con un viejo conocido: Intrusos.



Tras los rumores de un posible regreso, fue el propio conductor quien descartó por completa la posibilidad: "No hablo más de la TV ¡Por ahora hasta que vuelva! No estoy con ganas de volver. No a Intrusos, no a la TV". Fue Marcela Tauro quien habló sobre la chance, a lo que Rial agregó.

"Le agradezco a la Tauro que me diga eso, la quiero y sé que lo dice de corazón, pero por ahora no. Estoy en la radio, estoy feliz. Y estoy afuera de la TV. Y cuando estoy fuera de la TV, estoy fuera de todo. Hasta de las declaraciones", señaló en contacto con Paparazzi.