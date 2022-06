Ricky Diotto habló sobre el divorcio

Luego de once años de matrimonio y una hija en común, la pareja conformada por Ricky Diotto y María Fernanda Callejón llegó a su fin en buenos términos.

En las últimas horas, la mujer emitió un comunicado y ahora su esposo recurrió a la misma estrategia. Así, el odontólogo y músico expresó en sus redes sociales: “Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca. Simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie. Por eso, con Fer hemos tomado la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna”.

Además, destacó: “Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos. Dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz. Gracias de corazón por seguir nuestra historia y acompañarnos siempre con mucho amor y respeto”.