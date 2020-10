Rocío Oliva fue contundente sobre si volvería con Maradona

Pese a que cortaron hace varios meses, Diego Maradona siempre es tema de consulta en la vida de Rocío Oliva. La futbolista y actual panelista de Polémica en el bar, fue tajante al ser consultada sobre si volvería con el actual entrenador de Gimnasia, al destacó como su pasado.

"Volver con Diego sería retroceder mucho. Yo estoy muy bien y estoy contenta, haciendo lo que me gusta", sentenció sin dudas. Y agregó: "Sería volver a dejar de hacer todo lo que construí y lo que quiero seguir construyendo con mis trabajos. Es la regla: estando al lado de él, no lo hacés. Eso lo acepté y después, cuando decidí separarme, quise hacer mi propio camino. En su momento lo acepté y no me molestó".

Por otro lado, más allá de que le cerró la puerta, halagó la caballerosidad de Maradona: "En casa no gustaba mucho la idea de Maradona. Cuando lo conocí dije que era bueno, caballero y romántico. Diego tiene esa parte, que es muy atento y a cualquier mujer le gusta eso", detalló.