Round 1: Barby Franco y Mariana Brey

La joranada pasada, durante un móvil con Los ángeles de la mañana, Mariana Brey y Barby Franco protagonizaron un fuerte cruce. Todo comenzó cuando Ángel de Brito le consultó sobre la negativa de Burlando a asistir a programa de El Trece para no tener problemas con la modelo por Brey; entonces ella aclaró: “Yo no le digo nada de que no vaya a ningún lugar”. Sin embargo, reconoció la discordia con la angelita y explicó: “Este tema viene hace un montón, de cuando era azafata de Guido en A todo o nada, venía esta señorita diciendo ay, fue mi amor”.

Mariana se sorprendió al ver que el conflicto venía de larga data, ya que había creído que tenía que ver con sus declaraciones de noviembre de 2019 cuando reveló el antiguo affaire con el abogado a quien tildó de un gran amor”.

A raíz de esto se desató una discusión en la que Barby recordó diversos episodios que la molestaron, mientras Brey intentaba mantener una actitud conciliadora y poner paños fríos a la situación. Pero todo estalló cuando la modelo le reclamó a la panelista por los mensajes que le enviaba a su pareja, entonces la angelita aclaró que era algo estrictamente profesional.