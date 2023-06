R.R.D.T., la ficción futbolera que fue furor durante fines de los 90

En un país futbolero como lo es Argentina, era difícil que una serie que tenía a la pelota como una de sus protagonistas no tuviera éxito. Los creadores apostaron por ella y no fallaron. La serie R.R.D.T. fue un verdadero éxito en la televisión argentina. Tuvo dos temporadas que salieron por Canal 13: se emitió los jueves a las 21 en 1997, y los lunes a las 22 en 1998.

Dirigida por Jorge Nisco y con guion de Ernesto Korosvky, contaba la historia de Rodolfo Rojas (de allí el R.R. del título), interpretado por un inolvidable Carlín Calvo, quien había sido una superestrella del fútbol y que luego de su retiro empezaba a trabajar como director técnico de Excursionistas, equipo rival de Defensores de Belgrano, club que lo vio nacer y en el que había jugado durante gran parte de su vi­da. Obviamente esta decisión era vista como una traición por parte de muchos socios y vecinos que lo tenían como ídolo.

Además del tema futbolero, principal de la serie, como todo culebrón que se precie de tal, también había una historia de amor entre tanto: Rojas se enamoraba de Carolina (Nancy Dupláa), pero no dejaba de coquetear a Paula (Guadalupe Martínez Uría), la mejor amiga de Carolina. Entre tanto, Rojas estaba recién separado de Lucía (Patricia Sosa) y decidía volver a vivir con su abuela Tina (la inolvidable China Zorrilla), siendo que también retomaba el contacto con su padre Isidro (Pepe Soriano), con quien hacía años mantenía una pelea y una larga enemistad.

Además de todos los actores ya señalados, el elenco y las actuaciones especiales tenía nombre pesados. Por ejemplo: Osvaldo Santoro como Roque Ferré, Diego Peretti como Goma (un peso pesado de la barrabrava de Defensores de Belgrano), Divina Gloria, Raúl Rizzo, Andrea Campbell, Rita Cortese, Luciano Castro, Nicolás Vázquez, Carlos Belloso, entre otros. Además, la exitosa serie fue una suerte de presentación a gran escala de dos actores que si bien tenían ya algún recorrido breve, a partir de allí se hicieron presentes cada vez más en la pantalla grande: se trata de Laura Azcurra y Mariano Martínez. En una alguna entrevista Nancy Dupláa supo decir sobre el programa: “Lo recuerdo como uno de los programas que quedaron en mi corazón”. Osvaldo Santoro, en tanto, expresó hace algún tiempo en un tono similar: “R.R.D.T. coincidía con el Mundial 98 de Francia y eso tenía un valor simbólico interesante (…). Pasamos buenos ratos grabando con compañeros como Peretti y Belloso, que años después se hicieron muy conocidos, y eran divertidos sus trabajos referidos a la barra brava, fundamentalmente. Fue una de las series más queridas para mí”.

La serie no se privó de ningún yeite futbolero. Por ejemplo, en el primer capítulo contó con la voz del mismísimo Víctor Hugo Morales, en plan de relator, obviamente. Además de ese cameo de peso de Morales, la serie se dio el lujo de contar con otras participaciones y apariciones de jugadores de fútbol de peso y famosos. Por ejemplo, algunos de los que aportaron su presencia y sus “dotes actorales” fueron: Diego Maradona, Sergio Batista, Adrián Domenech, Jorge Gordillo, Héctor Enrique y el Bambino Veira, entre otros. Además, R.R.D.T. contó con la participación estelar del enorme periodista de música Ruso Verea, en el papel de Zamudio, interpretación que aún hoy muchos recuerdan con cariño. Sin dudas, la serie marcó un hito en la televisión argentina de fines de los 90, poniendo en el prime time un tema tan argento como el fútbol.

El Diego y Carlín

Es conocido que Diego Maradona y Carlín Calvo se quisieron mucho. De hecho, cuentan con la dolorosa coincidencia de haber fallecido apenas con dos semanas de diferencia. Pero justamente, en aquella serie se dieron el gustazo de grabar juntos. En agosto de 1997, en la emisión del primer capítulo aparece Maradona. Allí aparece Rojas en el vestuario, justo antes de su último partido. Y con la tristeza del asunto, es que recibe y se encuentra con Diego, quien le da su consuelo. Ambos, Carlín y el Diego, Rojas y Maradona, tienen un breve intercambio. “Perdoná, hermano, pero no voy a poder estar en este partido”, le dice Maradona al otro jugador, quien está a punto de entrar a la cancha por última vez como jugado. “No importa”, le devuelve Rojas. Y Maradona responde: “Nos toca a todos... Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí...Y así es nuestra vida. Quiero que este último partido lo disfrutes con todo tu corazón…”. “Vas a estar igual, ¿sabés?”, remata Rojas. Luego, a partir de allí, de ese último partido, sobreviene toda la historia.

Vale recordar que, además, Calvo, de quien se dijo varias veces que tenía buenas dotes como futbolista, compartía junto a Maradona su amor por Boca Juniors. Si hasta fueron juntos a la cancha a alentar al Xeneixe. Carlín llegó a expresar en algunas entrevistas: “Una vez jugamos con Diego un partido de papi fútbol. Ganamos 16 a 6 y Diego me hizo hacer 11 goles. En una de las jugadas me quedé mirándolo y me olvidé de la pelota”.