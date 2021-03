Sael: “De chico solo quería hacer música”

Sael es un talentoso intérprete, compositor y productor argentino, oriundo de Villa Mercedes, San Luis. Actualmente, concentra todos sus esfuerzos para conquistar el mercado americano con su flow urbano. Su nuevo single, Sin mente, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

—¿Cuándo supiste que la música te movía para trabajar y vivir? ¿Cuál fue la primera banda que escuchaste similar a lo que estás haciendo?

—A los 15 o 16 años. Me levantaba y sólo quería hacer música. Me ponía a soñar, era mi pasión y era difícil; porque en un principio no se da y los padres te impulsan a estudiar. Pero me dejé llevar por el instinto y la cabeza y se dio. Los primeros artistas que escuché fueron 50 Cents y Eminem; después Daddy Yankee, que me hizo enamorar de reggaeton, a los 13 o 14 años; y desde ahí no salió. Me gustaba y no sabía por qué. Entonces busqué tutoriales, practiqué con la notebook de Conectar Igualdad; y aquí estamos.

—¿Cómo surgió Sin mente?

—La tenía hace un año guardada, y con Skay pensamos sumar a gente que estaba en la cancha para que le metieran perreo. Así se sumaron Brray y Cauty, hicimos el video y a la gente le gusta mucho.