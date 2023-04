Se conocieron los motivos de la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres

En su momento, cuando Zaira y Facundo confirmaron el amor, circularon los rumores de enojo por parte de Paula Chaves, amiga de Zaira y ex de Pieres. Pasada esa tormenta, los novios tuvieron su momento de disfrute. Se los pudo ver muy juntos y tranquilos durante el verano en la costa uruguaya. Pues bien, el amor duró bastante menos que un suspiro, porque la semana pasada se confirmó la separación. Fue la propia Zaira quien lo blanqueó en televisión. Aunque en su momento se especuló que habría terceros en discordia, todo indicaría que la ruptura llegó luego de un planteo de parte de Pieres que no cayó nada bien a Zaira. Según el periodista Juan Etchegoyen, él le habría dicho “Si estamos bien juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultás?”. Motivo que habría desencadenado el enojo de ella y la posterior decisión de él de terminar la relación. Hasta ahora, ninguno de los dos salió a decir mucho más luego de que ella confirmara el fin de la relación. Vale recordar que al momento de hacerlo, Zaira había expresado de manera contundente: “Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes. No soy mucho de mezclar. Además, no tengo nada que blanquear. Estoy muy tranquila”.