Se supo quien es la tercera en discordia entre Fernando Callejon y su exesposo

De forma reciente Fernanda Callejon asumió que se separó de su esposo, Ricky Diotto y padre de su hija Giovanna. A pesar de los rumores supieron remontar la pareja pero los esfuerzos no fueron lo suficiente para poder salir a flote.

De esta manera eligieron vivir en casas separadas. Mietras ella habita la casa que ocupan en un barrio privado, el optó por organizarse en un departamento que alquiló en pleno corazón de Buenos Aires.

Es más en el fin de semana, la expareja se mostró acomodando todo para que el hombre pueda instalarse con la ayuda de su familia.

En ese contexto, la periodista Karina Iavicoli reveló en Socios en el espectáculo que tenia la información sobre una tercera en discordia y no revelaba los datos para preservar al clan familiar. “Callejón quiere saber con quién se escribe su ex. Me dijo que por qué cuento esto haciendo capítulos, sin revelar. Ricky, tu ex, te tiene que contar con quién habla", afirmó.

Durante días, Fernanda se mostró enojada porque afirmó que los datos no eran correctos y ellos estaban distanciados porque no iba para más. También expresó: "No es para justificar, pero hoy en día un chat se puede truchar en dos segundos”. Asimismo, asumió que cualquier persona puede sufrir una infidelidad: “Yo no tengo que justificar nada. Si soy cornuda, bueno mi amor, nadie muere mocho. No voy a ser ni la primera ni la última… si estábamos en crisis es probable o loable que cada uno haga cosas en el afuera”

Ahora, la periodista tomó las riendas de este conflicto y mostró todos los chats. Además, afirmó los datos reales de la persona que habría ganado el corazón del odontólogo platense que también es un musico independiente: "La mujer con la que se habla Ricky es la pareja de un famoso. Se llama Martina, es de Tandil y tiene un showroom de ropa. Está en pareja hace años con un cantante que es Iván Noble".

Hasta el momento ninguno de los involucrados se refirió sobre esta explosión que seguramente dejará mucha tela para cortar en lo que promete ser la separación del año.