Barby Franco anunció su embarazo y compartió cuál fue la reacción de Fernando Burlando al enterarse

Barby Franco confirmó su embarazo durante el ciclo televisivo que conduce Mariano Iúdica. “¡Habemus bebé!”, anunció con una gran sonrisa.

“Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal”, comentó. Y agregó: “Es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días”, continuó.

Visiblemente emocionada, también relató que este embarazo fue muy buscado: “La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos: No puede ser. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera. Y, de un día para el otro, vino”.

“Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”, detalló, conmovida.

Además, reveló cuál fue su reacción al ver el test de embarazo: “Cuando vi el test y decía que era positivo de dos semanas, fue shockeante (...) Era raro que no me venía porque yo soy muy reloj, pensé que era de toda la estimulación, alguna hormona que quedó dando vueltas, no entendía mucho. Y fue un flash enterarme”.

“Todavía no voy a decir el sexo, me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Si sale con los genes de los dos, miedo”, confesó entre risas. Y concluyó: “Estoy pensando nombres, pero podemos hacer un juego, escucho ideas”.

Después de compartir la feliz noticia con el público, utilizó su cuenta de Instagram, para realizar una publicación en la que se ve la conversación que tuvo con su pareja, Fernando Burlando, para contarle sobre el embarazo. “¡Jodeme! Nanananana”, le escribió él después de ver la imagen del test de embarazo positivo.

En ese momento, según lo contado por la modelo, Burlando estaba en un partido de polo.

Junto a las fotos que eligió, escribió: “Después de tantos años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo. Te esperamos para darte cada segundo de nuestras vidas. Te amamos, bebit@. ¡No sé qué es! ¿Para ustedes qué va a ser? ¡Te amo, Fernando Burlando! ¡Sos el mejor papá del mundo!”.

La reacción de las famosas ante la noticia del embarazo

Barby Franco se mostró muy feliz y profundamente emocionada por su primer embarazo. La noticia se conoció en La noche del domingo y compartió una postal de su incipiente pancita en su cuenta de Instagram.

Las famosas reaccionaron al conmovedor posteo e inundaron la publicación de comentarios con los mejores deseos y miles de likes. “Hermosa, qué linda noticia. Muchas felicidades y amor para ustedes, y para el bebito que está por venir”, comentó Romina Pereiro.

Claudia Villafañe fue otra de las famosas que se sumaron a la felicidad por la noticia del embarazo: “Vamos, papis, muchas felicidades. Los quiero mucho...”.

También Julieta Nair Calvo, Pía Show, Jimena Barón, Puli De María, Pitty La Numeróloga, Barbie Simons, Lourdes Sánchez, Mica Tinelli, Pampita, Rocío Guirao Díaz y Stephanie Demner plasmaron sus buenos deseos y dejaron tiernos emojis.