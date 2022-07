Olivia Molina y Unax Ugalde hablan de La valla, una distopía muy real

La valla, serie de Atresmedia, Good Mood y Globomedia, llega hoy a las 22 a Atreseries, ambientada en 2045 y protagonizada por Eleonora Wexler, Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángela Molina y Abel Folk. Dirigida por Daniel Écija, los 13 capítulos se verán cada martes y para saber más del proyecto hablamos en exclusiva con Molina y Ugalde, sus protagonistas.

—La serie, tras la pandemia, se ha resignificado. ¿Cómo lo vivieron?

—Olivia Molina: Como una sorpresa, ya hacer la serie antes de esta transformación global y haberla vivido en primer persona todos, para mí fue una sensación que compartíamos con el elenco muy loca y nueva, y me daba miedo porque lo que nos pasaba era mucho más grande que lo que habíamos imaginado como serie.

—Unax Ugalde: Había mucha tristeza porque la ficción estaba siendo comida por la realidad, y la cadena posponía el estreno porque había cosas que punto por punto estaban sucediendo las habíamos representado en la serie, los discursos del presidente, la represión, el confinamiento, los controles, demasiadas cosas coincidían y veíamos que la serie no salía porque se la estaba comiendo la realidad.

—¿Cuál fue el principal desafío que les exigió el personaje?

—OM: Empezar con un personaje que tenía una hermana gemela, aún que no se desarrolle porque muere. Sí tuve que distinguir dos caracteres, dos niñas que han vivido juntas, pero que son absolutamente distintas en su manera de ver la vida, fue el primer punto de partida interesante para crear y estudiar. Luego crear los vínculos con los demás, trabajar con mi madre, la relación con Unax, que era el marido de mi hermana, con su hija, nos construíamos mucho en relación con los demás porque al final habla de un grupo de personas que sobreviven.

—UU: En mi personaje el punto de partida es muy duro, es justo el fallecimiento de su mujer, salir de su zona de confort, volver a la gran ciudad, reencontrarse obligadamente con su familia, buscar trabajo, era un punto de partida bastante duro del personaje, dentro de un mundo oscuro, pero llega a un lugar luminoso para reencontrarse con su cuñada, su suegra. Así que tenía elementos interesantes con un punto de partida muy bajo, tenía que salir a la luz y en una serie que no es especialmente “luminosa”, es una serie bastante compleja en la que los personajes pasan por varias cosas.

—OM: En cierto modo son héroes y heroínas a pesar suyo, no lo buscan, tienen que trascenderse, con aspectos que desconocían de ellos mismos, son personajes que se van construyendo y al final son capaces de hacer lo que hacen y salvar una sociedad.

—Como actores ¿qué hacen para salir de esa oscuridad y tensión que les plantea el rodaje?

—UU: Tenemos la fortuna de tener niños hermosos y cuando llegamos a casa tenemos una gran alegría, yo tengo dos hijos preciosos que me sacan enseguida del rodaje, hay días más complejos, pero sales de eso.

—OM: No he sido de llevar mucho el trabajo a casa, y hay días, claro, que trabajas más la emocionalidad, con tu cuerpo, así que me permito ir suavemente el proceso, o llorar, o apoyarme en mi pareja, amigos.

—UU: Fue un rodaje intenso, a nivel producción e interpretación.

—OM: Y además trabajamos con niños, que han absorbido todo, y más cuando entendimos que han sido afectados por la pandemia.

—¿Cómo viven, como actores, el gran momento de la ficción española?

—UU: Para nosotros es un orgullo que se esté viendo en todas partes, y el hecho que las plataformas han llegado para quedarse hace que sepamos que las series viajarán por todos lados, y ahora se pueden contar cosas nuevas, talento siempre hubo aquí en España, tal vez no estaba el canal para expresarnos. En estos momentos tenemos la suerte de que haya varios aciertos que funcionan a nivel internacional y eso le da un nombre a nuestra producción que es bienvenida.

—OM: Que repercute en trabajo también para los que vivimos de esto y es una ­maravilla.

—Y además surgen intercambios, como la actuación de Eleonora Wexler en La valla...

—UU: Eleonora es una maravillosa actriz, fue un gustazo trabajar con ella, nos pareció una actriz talentosísima, creo que el ­personaje que tenía era muy complejo, uno de los que mejor escrito estaba, y una grandísima actriz como ella lo llevó a un estado sublime. Su trabajo fue magnifico y aquí en España dejó muy buen pozo, no solo como actriz sino como compañera, la queremos muchísimo y la verdad que fue un trabajo grandioso.