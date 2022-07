Daniel Écija: “Soy un enamorado de la televisión”

Uno de los creadores de contenidos más reconocidos de España, fundador de Globomedia e impulsor de éxitos como Médico de familia, Periodista, Un paso adelante y Los hombres de Paco, Daniel Écija, habló sobre La valla, distopía que dirigió y que desde hoy se ve en Atreseries, con episodios estrenos todos los martes a las 22.

—¿Te sentís más identificado con un rol que otro de los que tenés?

—Empecé a los 18 años en la televisión pública en España y desde entonces no he parado. Empecé como operador, montador, ayudante y realizador, hice entretenimiento, luego ficción desde el ‘95, y me siento muy cómodo en dónde estoy ahora, tras todo el recorrido que he hecho. Me siento muy cómodo como ­showrunner, la persona que lidera un proyecto, pero habiendo estado en varios lugares durante años, esto es una pasión, una vocación y es maravilloso tener un lugar y vivir de la creación de contenidos. Soy un enamorado de la televisión y tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y me apasiona.

—¿Cómo llegó Eleonora Wexler a la serie y trabajar con ella?

—Fue una maravilla, había visto trabajos suyos, pero mi amigo del alma y quien dirige la mayoría de mis castings, Luis San Narciso, me habló de ella y me quedé prendado. Eleonora es una actriz descomunal, pocas veces trabajé con una actriz como ella, ella tiene mucho nivel, y entiende la profesión como un oficio, es una de las grandes, o una de las más grandes con las que he trabajado. Y es una de mis grandes esperanzas volver a trabajar con ella.