Señales de humo, una película que invita a reflexionar en cuarentena

Hoy a las 20 se estrena en Cinear TV Señales de humo, un filme documental que indaga sobre las comunicaciones y los vínculos entre las personas. Diario Hoy habló con su realizador, Luis Sampieri , sobre la película y las nuevas tecnologías.

—¿Qué te llevó a hacer la película?

—Viví casi doce años en España, y cuando volví a Argentina, me fui al campo. Se me cortaba mucho internet, y entonces fui a la compañía. Ahí me contaron que tenían que ir a cambiar la antena con un arriero, un tal Mario. Como yo lo conocía, lo fui a ver y le pregunté si quería ser protagonista de la película.

—¿Cuánto duró el rodaje?

—Casi tres semanas, pero con Mario lo estuvimos viendo durante dos años, una o dos veces por mes. Llevaba un asado o algo, comíamos en el cerro, tomábamos mates, me quedaba con él.

—La película habla de la tecnología y los vínculos, y justamente se estrenará online…

—Uno piensa las películas para la sala y la pantalla grande, el tiempo de lectura, con gran trabajo de sonido e imagen. A sentarte en una sala y ver una película no hay con qué darle. Por un lado estoy contento, porque se estrena y llegará a mucha gente, pero triste porque, si esta va a ser la realidad de hacer cine, te pone triste. Y agradezco a Cinear la oportunidad, pero espero que no sea esa la única posibilidad de mostrar el cine. Sobre la tecnología hay una realidad que es de aquí y de todo el mundo, hay lugares en donde la señal no llega.

—El visionado potencia a las películas, y seguramente llegará más adelante a salas…

—Sí, yo agradezco la posibilidad, pero no sé el devenir de las salas de cine. El teatro creo que se ve en sala; aunque lo filmen, sigue manteniendo su origen. En el cine es medio contradictorio. Creemos que la tecnología nos cubre todo y no es así, es solo una herramienta. Tenemos televisores, computadoras, celulares, y creemos que con eso ya está, pero no es así. Yo ex­traño el diario, la crítica en una revista. Están buenos los portales, pero es otra cosa. Creo que la carrera con la tecnología no tiene sentido.

—Siempre atrás de lo último…

—Claro, siempre querer y querer tener cosas. El documental habla de eso, por eso lo intervine con textos. Me gustaba romperlo con algo visual, plástico, de los chicos de ahora.