Andy Cherniavsky: “Siempre hay una referencia actual a los 80”

Durante una entrevista con diario Hoy, la artista Andy Cherniavsky reflexionó sobre su trabajo abocado a la fotografía y la creación de postales íntimas e intensas con famosos, músicos, intelectuales. También, deliberó acerca de su arista en moda y publicidad.

Además, presentó en sociedad su más reciente obra titulada Acceso directo, que fue editada por Planeta. En ella, detalla su recorrido junto a su círculo íntimo en el rock.

—El recorte de tu libro abarca los 80, ¿por qué crees que aún son una fuente de inspiración?

—Fue el período de mi juventud, de mi formación, fue como un momento de mucha ebullición después de la Dictadura y un poco el destape de la expresión artística en general. El aprendizaje, en mi caso, como fotógrafa. Por ahí no me di cuenta de lo que contaba a través de mis fotos y lo descubrí tiempo después.

Creo que la música de los 80 fue como un sello en general y dejó una huella artística e inspiración porque todo lo que se hace, de alguna manera, se compara con lo hecho de la mano de Charly García, Luis Alberto Spinetta, entre otros. Siempre hay una referencia actual a los 80 porque había un cruce entre los artífices, una comunión creativa. Se dejó el precedente y hay una mirada hacia esa década.

—Los protagonistas de los relatos plasmados en el libro, ¿qué opinaron al respecto?

—Nadie sabía que lo escribí excepto ciertas personas cercanas con las que tengo relación y frecuento mucho. Creo que lo reciben con bastante suavidad y honestidad porque la gente que menciono, me quiere. Si bien cuento muchas cosas duras como otras alegres, son como una especie de pincelada amorosa y también crítica. No sentí que tenía que avisarle a nadie y sé que lo van a tomar con cariño. Fue lanzado en plena pandemia y no pensé que iba a ser tan bien recibido, me escriben de todos lados del mundo.

—Del rock a la fotografía en otras aristas, ¿Cómo fue ese volantazo?

—Ocurrió por un cierto hartazgo de poner el cuerpo en los recitales. Ahora, viéndolo de lejos, de sentir que ya había cumplido esa etapa, y lo hice con creces. Tenía ganas de crecer. Si me hubiera quedado ahí, no lo hubiera hecho. Le saqué el jugo, y mucho más al rock. Luego me di permiso para transitar otros caminos de aprendizaje.