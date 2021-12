Sofía Rei: “Tuve la oportunidad de llevar mi música por todo el mundo”

Nacida en Argentina, Sofía Rei es una artista consagrada en la escena internacional y tiene cinco discos en su haber. Durante su intensa pero joven trayectoria, logró recorrer géneros contemporáneos como el folclore, la electrónica y un acercamiento al pop.

En su adolescencia inició los primeros estudios en una institución de primera línea como lo es el Teatro Colón. Sin embargo, tiempo después, continuó con la formación en Estados Unidos donde hizo ­hincapié en el jazz. Por otra parte, está rodeada de colegas tales como Bobby McFerrin, Maria Schneider, Marc Ribot y John Zorn, entre otros. En una entrevista íntima

con este multimedio, la intérprete se expresó sobre el nuevo material en su haber, reflexionó en relación a su estadía en el exterior y detalló cuáles serán sus proyectos ­inminentes.

—¿Bajo qué condiciones decidiste instalarte en Estados Unidos? ¿Por qué elegiste ese destino?

—Sucede que estaba fascinada con el jazz y la improvisación. Pensé que la mejor forma de aprender era viniendo a la fuente de esa música. De esta manera, tuve la oportunidad de hacer una maestría en el New England Conservatory en Boston en un programa supervanguardista donde enseñaban varios de mis ídolos musicales. Los profesores eran todos artistas y nos empujaban a la experimentación, a encontrar nuestra propia voz, a componer, arreglar, tocar, cantar, producir, entre otros. Además, llegué como estudiante, y me quedé por las oportunidades de seguir desa­rrollando mi música y mi carrera artística, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional.

—¿Cuáles son las características del material que estás presentando? ¿Qué detalles podés revelar al respecto?

—Es una síntesis de lo que han sido mis exploraciones musicales más recientes. Las estructuras de las canciones las hice grabando capas con mi looper, mi charango y otros procesadores de sonido. Es un disco de música electrónica con una fuerte raíz en estilos folklóricos sudamericanos y con ingredientes de música caribeña, neosoul, hip hop, funk, pop experimental, entre otros. En este sentido, el disco Umbral representó una transición muy grande y muy importante para mí. Fue un gran aprendizaje desde lo musical y personal. Tuvo muchas versiones y encarnaciones hasta que decidí dejar a cargo la producción a JC Maillard, un gran músico y colaborador de muchos años. A partir de ahí se convirtió en un proyecto mucho más ambicioso, de más idas y vueltas, especialmente gracias a la pandemia, pero estoy súper feliz con el resultado.

—¿Cómo es recepcionado tu arte en el exterior? ¿Qué debilidades y fortalezas encontraste en el camino?

—Desde que vivo en Nueva York, tuve la oportunidad de llevar mi música por todo el mundo. Es decir, tuve la suerte de recorrer lugares como Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica, Europa, Australia, entre otros. Por suerte, lo que hago siempre ha sido muy bien recibido en todas partes, aun en aquellos lugares donde en la audiencia nadie habla español.

—¿De qué manera describirías el género al que te dedicás? ¿Puede resumirse en palabras?

—No puedo decir que me dedico a un género. Creo que lo ancestral y lo moderno siempre estuvieron presentes en mi música. El respeto y el amor por las tradiciones folklóricas, al mismo tiempo la inspiración en la música clásica, la exploración y experimentación constante y el intento de presentar mi música de la forma más auténtica posible, sin esclavizarme dentro de jaulas de géneros musicales. Si tuviera que darle un nombre, le pondría “folklore futurista”.