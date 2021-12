Verónica Ojeda destrozó a Dalma y Gianinna Maradona

Luego del encuentro que disputaron Boca y Barcelona en Arabia Saudita, varias fueron las voces críticas por la presencia de Dalma y Gianinna Maradona, junto con Claudia Villafañe. Más allá del gran homenaje que le hicieron a Diego en el encuentro, las críticas hacia parte de su familia se hicieron presentes.

Una de ellas fue Verónica Ojeda, expareja del Diez y madre de Dieguito Fernando. Sin pelos en la lengua, destacó que tanto Dalma como Giannina están ganando dinero en nombre de su padre, luego de que hayan cobrado por asistir al partido.

"Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje y ahí hay un negocio. Se contradicen", destacó en diálogo con Toti Pasman en La Red.

Y agregó sin filtros: "Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ella si cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas", finalizó ¿Habrá respuesta de las hijas de Maradona?