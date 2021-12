Furor por el estreno de "Spider-Man No way Home"

Spider-Man No Way Home, una de las películas más esperadas del año, rompió todo los récords de compra de entradas incluso antes del estreno. En la preventa se vendieron 310 mil tickets en todo el país rompiendo todos los récords.

Ayer, algunos afortunados, pudieron ver la película en el pre-estreno. Según dijeron algunos fans la película "supera todas las expectativas".

No Way Home es la última película de la triología dirigida por Jon Watts y la trama esconde muchas sorpresas. Peter Parker lidiará con las consecuencias de tener su identidad súper heroica expuesta al mundo entero tras los eventos de la segunda entrega Far from home. Las dificultades son tantas que pedirá ayuda a Doctor Strange para revertir esto, pero no imagina que el multiverso se abriría paso.

El film dura 2 horas y media, una de las cintas más largas del Universo Marvel.

En redes sociales se generaron campañas para pedirle a los espectadores que no lleven a sus bebés a la sala, también pidieron que no fueran personas adultas no interesadas en la saga o que hagan mucho ruido al ver la película.

En México se registró hechos de violencia donde cinco adolescente se molieron a golpes por una entrada.