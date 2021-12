Gianola: "Cuando uno no hizo nada no debe pedir perdón"

El actor Fabián Gianola afirmó este jueves que "no tiene que pedir perdón, cuando uno no hizo nada no debe pedir perdón", desde dos videos que envió a los medios a través de sus allegados. También, anticipó que mañana no se presentará a declaración indagatoria "por pedido de mis abogados", en el caso que se le sigue por denuncias de haber cometido delitos de abuso sexual con acceso carnal.

"Ante los hechos que son de conocimiento público y por medio de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas", comenzó, y agregó que no tiene "seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron", dijo el actor.

"La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque, si no, iba a ir a la televisión a destruirme la carrera", agregó. Luego afirmó que "la segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida, siempre con gente a su alrededor".

Luego comunicó que no va a declarar en el día de mañana. Gianola, fue citado a prestar declaración indagatoria bajo la acusación de haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal, informaron fuentes judiciales.

"No voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que va a resolver, creemos nosotros, las causas", señaló.

La convocatoria fue dispuesta por la jueza criminal y correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, quien lo citó para este viernes a una audiencia que se debe desarrollar por Zoom, según un pedido formulado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que encabeza Mariela Labozetta.

"Me dijeron si quería pedir perdón. Yo creo que cuando uno no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice", concluyó.