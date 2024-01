Solari: “La gente está cansada de la rosca y elige cualquier cosa que parezca novedosa”

El Indio Solari, icónico referente del rock argentino, cerró con broche de oro el ciclo de entrevistas Caja Negra, conducido por Julio Leiva. En una conversación franca y profunda, abordó temas que van desde la música y la poesía hasta sus experiencias con los Redondos, la política y su estado de salud.

Con una estética inédita a contraluz, el artista compartió su perspectiva sobre la actualidad y la percepción de la sociedad: “La gente está cansada de la rosca y, de pronto, elige cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Esto no es nuevo. Pensar que este gobierno neoliberal es nuevo es lo mismo que nos pasó”.

Además de sus reflexiones políticas, Solari no escatimó detalles sobre su salud, revelando su lucha diaria contra el Parkinson: “Estoy como el culo. ¿Y qué remedio te queda? Yo tengo esta superactividad que me mantiene abstraído de eso y ahí logro unos rounds de descanso. Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”.

Aunque alejado de los escenarios, el Indio Solari continúa su incesante actividad musical. Recientemente, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de tres canciones nuevas bajo su proyecto El Míster y los Marsupiales Extintos: Poco-loco, El muerto Giménez y Réquiem alegre.

En otro pasaje de la conversación, ponderó a los “violeros impresionantes” con los que tuvo oportunidad de colaborar en su trayectoria, en particular Skay Beilinson, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, y reveló que trata de “no mirar nada en que estén los Redondos metidos” porque se le dan “sentimientos encontrados”.