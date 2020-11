Souheila Yacoub: “El personaje fue complicado”

No man’s land llegó a StarzPlay, con estreno de episodios todos los domingos, una superproducción que se sumerge de manera única en las profundidades de la Guerra Civil siria y en donde la actriz Souheila Yacoub encarna a Sarya, una joven kurda. Diario Hoy dialogó con la intérprete para conocer más de su participación.

—¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar a Sarya?

—La investigación que tuve que hacer para conocer a las mujeres kurdas, cómo se relacionan, su cultura, su lenguaje, fue desafiante, el personaje fue complicado, y aun utilizando mis sentimientos, tuve que investigar mucho, fue un proceso muy largo.

—¿Cómo fue esa investigación y cómo te

preparaste físicamente?

—Tuvimos un coach en París, por suerte yo tengo experiencia, de hecho fui gimnasta durante 15 años y pertenecí al equipo nacional de Suiza, conozco mi cuerpo y eso fue fácil, de hecho tenía una ventaja sobre los demás. Luego fuimos a Marruecos, y ahí entrenamos cómo estar en la guerra, matar gente, cómo mirar, cómo caminar, fueron lecciones sobre la guerra, como diez días, hacía calor, estábamos cansados, pero sabíamos que estábamos actuando, hay gente realmente que está en la situación, yo en un solo día tenía sed, me pesaba el arma, pero un día nada más. Tuve lecciones del idioma, estuve mucho con la única actriz kurda del programa que me contó muchas historias tristes.

—Sarya es muy contradictoria, ¿cómo te metiste en su cabeza?

—Ella tiene una chance, vive en Paris, es una chica parisina, hasta sus 15 años, sin problemas, y cuando conoce a estas mujeres, poderosas, ella lucha con sus fantasmas de saber qué es un país sin guerra, pero ella acepta tener una nueva vida, aunque por momentos se ponga débil.

La actriz recuerda su trabajo con Gaspar Noé

—¿Qué recuerdos tenés de Clímax?

—Fue mi primera película y fue un honor que me pida trabajar en la película. Sólo éramos Sofia Boutella y yo actrices, el resto bailarines, no había guion, no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo, era difícil, él sabía todo, rodábamos de noche, toda la noche, con música, venía y te decía has esto, o lo otro, es un genio, logra una imagen potente, bella, hacía la cámara y la manera en la que nos seguía era increíble.