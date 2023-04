Susana Giménez regresa al cine

La diva argentina tendrá rol principal en este nuevo proyecto de Diego Kaplan y Pablo Minces. Su última película fue hace 25 años, "Esa maldita costilla".

El film contará la historia de una psicológa infantil que lucha con su hijo de años que no quiere salir de su casa. “No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; Ciertamente no lo estaba planeando. Pero Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando me presentó el proyecto, simplemente no pude resistirme y me lancé de inmediato”, subrayó Susana.

Kaplan no se quedó callado y también habló sobre este nuevo papel de la diva en su proyecto: "Susana tiene una luz especial que brilla más cuando hace humor. Su sincronización cómica es impecable. Después de la pandemia, necesitamos más risas; Esta es la oportunidad perfecta".

“Piel de Judas” y “LOL Argentina” fueron los últimos trabajos de Susana, que estuvieron relacionados con el teatro y la televisión.