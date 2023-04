Uma Fabbiani contra su padre

Con el cambio de milenio, Amalia Granata saltaba a la fama luego de concurrir a un programa donde conoció a Robbie Williams y pasaron una noche de amor. Tiempo después comenzó a trabajar como vedette, bailarina y mediática en los programas del corazón, pero a paso firme puso sus conocimientos en juego y estudió periodismo para poder ejercer la profesión, y así lo hizo con creces. Por ese tiempo también salía con el Ogro Fabbiani, vivieron en el exterior y tuvieron a una hija en común llamada Uma.

Sin embargo, la pareja se separó en pésimas condiciones y volvieron a Argentina. Allí comenzaron una guerra por el pago de las cuotas alimentarias que hasta el corriente se mantienen con una deuda. En la actualidad la niña festejó su cumple de 15 y además brindó una entrevista al programa LAM con Ángel de Brito junto a su mamá.

El panel de periodistas indagó al respecto y la chica expresó sobre el posteo que hizo su padre saludándola y haciendo reclamos pero que borró a la inmediatez: “Hace dos años que no hablamos. Prefiero dejarlo en privado, pero él no lo hizo. Siento que hubiera sido mejor si lo dejaba en privado porque fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes que el posteo, como decirme feliz cumpleaños, pero bueno...”. Asimismo, Granata, que ahora se aboca a la política, asumió: “Siempre fomenté la relación de Uma con su papá. No tengo ningún problema con él. Al contrario. Yo tengo una relación increíble con mi papá, y quiero que lo mismo le pase a ella con el suyo”.

El posteo que hizo el exjugador de fútbol fue una prosa con cierto aire de nostalgia: “A la distancia nacía mi primera hija mujer, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”. Luego, continuó: “Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta”.

Después siguió con los dichos poniéndole más llama al asunto: “Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados. El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama Uma. Que siempre que seas feliz hija papá te ama”.

Lo cierto es que el escrito fue eliminado y la joven no tomó con felicidad este hecho. Por otro lado, la actual esposa del Ogro puso su colaboración y habló con la panelista Karina Iavicoli indicando que hará lo posible para que todo pueda solucionarse rápidamente.