Tamara Pettinato dio positivo de covid

"Quinto test que me hago. Esta vez di positivo", comenzó en su posteo de Instagram Tamara Pettinato, quien informó que dio positivo de coronavirus.

La panelista del ciclo radial Genio o Idiota al que pertenece junto a su padre, Roberto Pettinato, relató por lo que pasó al enterarse que tiene coronavirus.

"Con que una persona lo lleve, se dispara un dominó interminable y fuimos cayendo uno por uno. No tengo gusto ni olfato. Me duele el cuerpo, me arden los ojos y la garganta", explicó.

Además, se lamentó: "Lo peor es el miedo a no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo. No se relajen así no pasan por esta mierda ni ponen en riesgo a los que quieren".