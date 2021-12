Thelma Fardin: "Estoy agotada pero orgullosa de haber llegado hasta acá"

Este martes comenzó en Brasil el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés. Thelma Fardin, la denunciante, brindó su testimonio a la causa desde la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires, durante más de cuatro horas. "Estoy agotada, pero orgullosa por haber llegado hasta acá”, aseguró la actriz ante la prensa.

“Fue un día muy largo. Estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas”, comentó Fardín y añadió: “Estoy agotada, pero orgullosa de haber llegado hasta acá y haber logrado que este día haya pasado”.

“Realmente no quiero decir nada de lo que sucedió ahí adentro. Realmente estoy muy agotada. Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que está pidiendo el juez para que esto avance y no cometer ningún perjuicio contra la causa. Estoy agradecida por haber sido escuchada en la Justicia”, manifestó la actriz.

Por su parte el abogado de Fardin, Martín Arias Duval dijo: “En principio Darthés no declarará mañana”. Acto seguido explicó: “Lo que está previsto es que se hagan las declaraciones testimoniales de los testigos que ya estaban citados. Ahora, la decisión de si Darthés declara o no declara es en otra oportunidad y no en este momento procesal”.