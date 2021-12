Luis Salinas: “Solo le pido a Dios poder disfrutar”

Durante una entrevista con diario Hoy, el músico célebre Luis Salinas se expresó sobre la función que dará este 4 de diciembre, a las 21, en el espacio Doble-T, ubicado en la calle 34 n° 1618.

—¿Cómo te preparás para este show? ¿Qué energías te rodean en esta vuelta a los escenarios con la apertura paulatina de las actividades vinculadas a la cultura?

—Con muchas ganas de volver a tocar en La Plata con mi hijo. Además, y en este caso, ­también estarán dos grandes amigos. Se trata del percusionista Alejandro Tula y Gabriel Luna, un pianista y músico muy fino. También es alguien que conozco desde muy chico y quiero mucho.

—¿De qué manera elegís el repertorio? ¿Cuál es el criterio para poder tomar en cuenta canciones y dejar otras por fuera?

—Casi siempre armo una base (en este caso dentro del formato acústico), pero me gusta también ver y sentir a dónde nos lleva la música porque los momentos son únicos e irrepetibles cuando eso pasa. Lo más lindo es cuando la música nos lleva hacia hermosos paisajes.

—¿Qué cábalas llevás adelante antes del show? ¿Tenés rituales al momento de salir a escena?

—Solo le pido a Dios poder disfrutar y hacer disfrutar. Es decir que la gente se lleve lo que viene a buscar en los conciertos. Sucede que es muy difícil decir que uno va a estar inspirado porque creo que nadie puede asegurar eso, pero si vivir el momento como único y darlo todo, es lo que tratamos de hacer siempre.

—¿Cuál es la relación que te une a la ciudad?

—Mi relación con la ciudad empezó de la mejor manera porque fui a ver y escuchar a Hermeto Pascoal, que me invitó a tocar y no me animé, puesto a que no me sentía preparado. Por otra parte, me impresionó mucho cómo el público vivió el concierto. Luego, tiempo después, pude tocar en La Plata por primera vez con el trío Clase Única, que estaba compuesto en ese momento por Quique Roca, Rubén Duca y Omar Gómez, que son grandes músicos de La Plata y buenos amigos míos. Después tuve la dicha de estar junto a Mercedes Sosa en la reinauguración del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata. Además de haber ido en todos estos años para presentar distintos discos y lo lindo que es siempre poder reencontrarme con la gente que quiero.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—El primer proyecto que tengo está dado por tocar lo mejor que pueda y siempre tratar de aprender, disfrutar como siempre. En segundo lugar está el hecho de volver a grabar, también ver si podemos volver a viajar y tocar si la pandemia lo permite. Dios quiera que esta pesadilla termine pronto en este mundo.

—¿Qué debilidades y fortalezas encontraste en tu largo recorrido?

—Yo soy una persona muy agradecida a Dios y a la vida por muchas cosas que he vivido, sigo viviendo como es el hecho de tener dos hijos maravillosos y mi relación con la guitarra, la música, las relaciones de amistad con los músicos que hemos compartido los momentos mágicos, maravillosos. Por otro lado, las debilidades son el dolor que nos producen a todo esto que se está viviendo en el mundo, dado con las pérdidas por el maldito virus que se llevó a mucha gente.