Tini Stoessel fue acosada por una fanática

Con trascendencia internacional, la actriz y cantante Tini Stoessel se consagró alrededor de todo el globo terráqueo. Ahora está inmersa en una gira que la llevará por los países de Latinoamérica.

Así, este fin de semana largo brindó un show en Bolivia que tuvo un momento inesperado. Sucedió que, tras interpretar una serie de canciones, una fanática desesperada se subió al escenario.

Lejos de asustarse, la ­estrella infantil no se ­quebró, sino que, por el contrario, abrazó a la mujer e intentó ­calmarla para que pudiera recuperarse.

Las fuerzas de seguridad actuaron en el acto, pero sin tener que mediar debido a la inteligencia de la musa argentina. Fue un susto pasajero que tuvo el mejor de los finales dentro de la vorágine que suelen despertar las estrellas en sus fanáticos.

También brindó una entrevista donde aseveró que está soltera y no busca relacionarse con nadie: “Estamos solteras todas. Me mata que me quieran encasillar y meter en una relación”.

Esto sucedió a que fue vinculada a Rodrigo De Paul, un jugador de fútbol que está casado con la modelo Camila Homs, tienen dos hijos y transitan una crisis.

Además, el muchacho también fue indicado como una de las conquistas de Eugenia Suárez, pero este rumor fue otro de los que quedaron en la nada.