Tras recuperarse del coronavirus, Tom Hanks retoma el rodaje del film sobre Elvis

El rodaje del filme sobre la vida de Elvis Presley, de Baz Luhrmann, se retomará el próximo 23 de septiembre en la Gold Coast de Queensland, en Australia, tras la interrupción forzada de marzo pasado, cuando uno de sus protagonistas, Tom Hanks, y su esposa Rita Wilson, se contagiaron de coronavirus.

En el filme del Rey del Rock, Hanks interpreta al coronel Tom Parker, el manager del cantante, que interpretará Austin Butler ("Once Upon a Time in Hollywood"), mientras que Olivia DeJonge ("Stray Dolls") será Priscilla Presley, informó agencia ANSA.

El filme de Warner Bros, dirigido por Luhrmann ("Moulin Rouge", "Australia", "The Great Gatsby"), abordará la dinámica entre Presley y Parker en el arco de 20 años.

Hanks, quien el 11 de marzo pasado reveló que tanto él como su esposa Rita Wilson se habían contagiado de Covid-19, llegó el martes pasado en su jet privado y se está alojando de la Gold Coast.