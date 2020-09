Tras su descargo, Esmeralda Mitre sigue en el Cantando

Dos nuevas parejas fueron eliminadas en la sentencia del Cantando 2020, luego de una definición reñida. Y en la jornada en la que dos parejas quedaban eliminadas, Esmeralda Mitre fue salvada por el público y continuará en el certamen, junto a su compañero Nell Calenti, mientras que Mariana Brey y Adabel Guerrero quedaron eliminadas.

Mitre logró su permanencia con el 41 % de los votos, luego de no tener una buena performance para el jurado. Fue una jornada especial para la medíatica, luego de su supuesto positivo de coronavirus. Ante la consulta de Ángel de Britto y Laurita Fernández antes de la votación, Esmeralda se descargó mostrando mucho enojo.

"Yo me hice el jueves el hisopado por extrema precaución, porque mi coach había estado con una persona que tiene Covid. Me habrían truchado el examen y me trataron de presunta asesina. Hay un punto donde hay que tener un poquito de piedad", manifestó enojada.

Y agregó: ""Esto es un complot, una mano negra, contra mí y contra la productora (LaFlia), que está dando trabajo a tanta gente". Por lo pronto, Esmeralda Mitre, pese a tener un martes caótico, seguirá participando en el Cantando 2020.