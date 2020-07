Un halo de misterio alrededor de “Mabel y Roberto”

El aislamiento social, preventivo y obligatorio apuró y forzó convivencias. Esto también trajo sus efectos colaterales, porque varias parejas se separaron. Tal es el caso de Sebastián Yatra y Tini Stoessel, Sofía “Jujuy” Jiménez y Juan Martín del Potro, Laurita Fernández y Nicolás Cabré y Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, por nombrar solo algunas.

Sin embargo, había una expareja que demostraba ser la excepción a la regla: a dos meses de iniciada la cuarentena, Jimena Barón y Daniel Osvaldo decidieron apostar a la convivencia parental. “Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate. ¿Se terminará el mundo? Me quedo”, había escrito en sus redes el 24 de mayo, tras celebrar la llegada de sus 33 primaveras.

Desde entonces, todo eran historias y posteos de Instagram familiares. Aunque ellos jamás confirmaron ni desmintieron una reconciliación, la complicidad era innegable: chistes con doble sentido, poses muy cerquita y comidas y bebidas hasta altas horas de la madrugada. Mientras algunos criticaban duramente la versión de la vuelta recordando las denuncias que la artista había realizado contra su ex, otros apoyaban la segunda oportunidad de “Mabel y Roberto”, como ellos mismos se bautizaron en las redes.

En este marco, a su paso por el ciclo de viajes conducido por Marley, la cantautora había reconocido sobre su relación con el deportista: “Estamos intentando madurar. Es un mo­mento único en el mundo, esta especie de paréntesis que se nos hizo a todos en la vida”.

Todo parecía marchar viento en popa, pero repentinamente Barón dejó de realizar posteos y compartir historias en su perfil de Instagram donde normalmente se muestra muy activa. Cinco días pusieron en alerta a los distintos medios y portales, que en principio comprendieron el comportamiento a partir de las denuncias que Militta Bora, expareja de Osvaldo, realizó en el marco de una nota con una reconocida revista donde lo tildó de “agresivo”. Sin embargo, una segunda versión, lanzada en redes por la panelista Vicky Braier, indicaba que Barón habría dejado a Osvaldo para ir detrás de un likeador serial que la habría seducido, por lo que en la tarde del sábado la cantautora de La Cobra cargó el baúl del auto con sus cosas y abandonó la casa de Osvaldo en Banfield.

Con las especulaciones a la orden del día y con todos hablando de “Mabel”, ella decidió reaparecer en horas del mediodía de ayer donde publicó dos fotografías mostrando sus abdominales. Allí escribió: “Les dejo esta última más bonita”. Lo cierto es que las postales causaron controversia en las redes donde muchos usuarios reflexionaron acerca de la extrema delgadez de la artista. Ella por su parte, no dio mayores explicaciones de su actual situación sentimental, pero hubo quienes señalaron que las imágenes habrían sido tomadas en la casa de Osvaldo.