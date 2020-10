Una improvisada propuesta de matrimonio

Hace tiempo Marcelo Polino sorprendió al contar que Luciana Salazar había recibido una propuesta de casamiento. Y ayer, en diálogo con el ciclo conducido por Catalina Dlugi, la mismísima rubia confirmó la versión y ahondó en detalles: “Fue una propuesta muy improvisada en el supermercado”.

Respecto a si habrá boda próximamente explicó: “Todavía no dije ni 'sí' ni 'no'. Es una persona que quiero mucho, pero todavía no. Soy muy exigente y con los años me puse más exigente todavía”; y en esta línea aclaró: “Así como yo doy mucho de mí, también del otro lado pretendo lo mismo en muchos aspectos”.