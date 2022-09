Valen Guerra: “Creo que el arte es necesario para vivir y ser feliz”

Formado como músico y compositor, el artista Valentín Guerra acaba de presentar su nueva producción: Montaña. Esta canción narra la evolución de una historia de amor que se terminó porque las personas involucradas no estaban en el mismo momento ni sintonía. Salió primero la letra y luego la música, para terminar en esta pieza única que ya está disponible en el universo digital.

Durante una entrevista íntima con este multimedio, el artista recorrió las vicisitudes, las fortalezas y las debilidades de este single. También reveló los detalles que se dieron al momento de poner manos a la obra para escribir, componer y darle forma tanto a la música como a la prosa.

—¿Cómo fue el proceso de composición de esta pieza que primero tuvo su letra y luego la música? ¿Qué podés contar del momento en el que surgió todo?

—El proceso de composición de esta canción fue muy diferente al de las otras, generalmente escribo mis canciones con la guitarra o con el piano, pero en esta escribí primero la letra y luego le agregamos la música. Fue muy fácil terminar esta canción ya que tenía una idea bien clara en mi cabeza y no hizo falta cambiar muchas cosas a la hora de grabarla.

—¿Cuál es la idea detrás de la producción o qué mensajes quisiste brindar en una primera instancia?

—La idea de esta canción era llegar a las personas a través de la letra, por eso decidimos hacer un beat tranquilo, con unas guitarras y unas baterías al final para que no esté tan cargado de sonidos.

—¿Qué sensaciones te merece este estreno? ¿Cuáles son tus impresiones a la hora de lanzar un nuevo tema? ¿Cómo lo estás viviendo?

—Montaña es una canción con mucho sentimiento, por lo que esperaba que la gente se sienta identificada ya que está escrita basada en una situación por la que muchos pasaron alguna vez. Me alegro mucho por el hecho de leer mensajes de personas que se sienten identificadas, ya que es lo que buscaba con esta canción. Cumplió con su objetivo y eso me pone realmente feliz.

—¿Qué significa el arte en tu vida? ¿De qué manera te atraviesa?

—Yo creo que el arte es necesario para vivir y ser feliz, en mi caso es con la música, momentos en los que estoy mal, agarrar una guitarra, una hoja y un lápiz, y escribir todo lo que me pasa por la cabeza, me hace olvidar de todo lo malo, me calma. En en mi caso es la música pero hay personas que despejan su mente con el baile, dibujando, y con distintos tipos de arte. En resumen, para mí el arte es vital.

—¿Por qué recomendarías la escucha de esta obra disponible en el universo digital?

—Yo pienso que es una canción muy real y tranquila, tiene un sonido muy lindo de guitarras y muy bien logrado. También tiene una letra que cuenta una historia, y habla sobre cómo no importa lo mucho que duela una ruptura, la vida sigue y las heridas sanan.