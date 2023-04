Vanguardia, focos y sorpresas en la continuidad del Bafici

El pasado miércoles comenzó la edición 24 del Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), que se extenderá hasta el 1° de mayo con proyecciones y más de 30 actividades especiales en 15 sedes. Varios realizadores, realizadoras, actores y actrices están transitando con felicidad estos días de cine, como Jonathan Shaw, que trajo la película Scab vendor, de Luas de Barros y Mariana Thome, que repasa su vida. Shaw es reconocido por ser el “tatuador de los famosos” y vincularse con la farándula hollywoodense.

Sobre su relación, estrecha, con Johnny Depp, Shaw dijo: “Para mí es una llave que abre varias puertas, porque sabemos que es algo re banal, la verdad porque hay historias mucho más profundas a través de eso, pero bueno, es una llave que abre la puerta para tener un diálogo. Pero claro, Johnny es un tipo re-querido por el mundo entero y yo lo tengo como hermano, yo no lo tengo como el ídolo inalcanzable, no, es un hermano, tenemos una amistad de 40 años y públicamente me ha apoyado siempre”.

Luego, agregó sobre la película que presenta: “El director después de leer el libro me dijo, tienes una historia, has hecho muchas cosas interesantes, y quiero hacer un documental basado en tus historias, y yo dije: Bueno, claro que sí. Y lo interesante es que me parece que es un círculo, porque el libro, que nadie lo va a leer, inspiró una película que todos van a ver, y la película a lo mejor va a inspirar a los espectadores a comprar el maldito libro para leerlo. Es como el círculo, para mí es todo bueno porque lo que más me importa es contar mis historias, yo soy artista y hago arte por hacerlo”.

Gonzalo García Pelayo, un habitué ya del festival, presenta dos propuestas este año: Tu coño y Siete jereles. Sobre la primera, rechazada en otros eventos internacionales y que se estrena hoy mundialmente en el Bafici, contó: “La palabra más importante de este festival es independiente, porque otros festivales, aunque quieran ser independientes, no son independientes, son obligados completamente a programar. Y ahora mismo hay un festival muy importante”. Y agregó sobre la película: “Tu coño está en el origen del mundo. El origen es la obsesión sistemática que tenemos con el concepto de coño y son de las cosas que son importantes para mí y por lo que detecto importante al 98% de mis amigos, masculinos, son temas de cuadros, son temas de obra de arte que ya se conocen, son temas también de libros. Cuando un artista de verdad tiene una importancia en la historia del arte, pinta un coño siempre. O sea, está el caso de Goya, que se animó a lo que los demás no se animaban, por ejemplo”.

Lucía Seles estrena en Competencia Argentina Terminal young y The urgency of death en Noches Especiales. Sobre la primera, rodada en la emblemática confitería Ritz de nuestra ciudad, dice: “Fue emocionante haber podido grabar en mis castillos, para mí estas confiterías de La Plata son como mis castillos, y la verdad es que no puede ser el trato recibido y lo sereno que fue estar grabando ahí; me sentía tan poderosa porque para mí es la cafetería más linda de Sudamérica. Nada más lindo que estar ahí como en otoño, invierno”.

Seles estará acompañando cada una de las funciones de sus películas. Consultada sobre la inmortalización de los emblemáticos establecimientos para la pantalla grande, dijo: “Cuando esté muerta, como ya hablaste de inmortalizar, me gustaría que quedara una foto mía en la Ritz de la avenida principal. Que no la vea nadie la foto, pero que esté ahí. Lo que más ilusión me hace es que la gente vaya a la confitería, porque es hermosa. Para mí es la cafetería más linda de Sudamérica”.