La palabra de Aracely Arámbula

La actriz y conductora Aracely Arámbula mantuvo una relación de poco menos de una década con el músico Luis Miguel y tuvieron dos hijos llamados Daniel y Miguel. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin debido a que dieron prioridad a sus carreras profesionales. Lo importante es que los chicos quedaron a cargo de la también modelo, pero el músico no se hizo cargo económicamente ni tampoco los ve desde que abandonó el hogar. Desde ese momento iniciaron una guerra judicial para saldar las deudas, situación que ocurrió hace unos meses cuando la estrella se puso a tiro con la pensión para sus hijos.

Asimismo, de forma reciente, la mujer fue consultada sobre el vínculo de los herederos con su hijo y ella respondió sin ningún tapujo en su paso por la alfombra roja del festival de cine de República Dominicana: “Preferiría mil veces que el papá de sus hijos estuviera en los momentos importantes, más que una compensación económica”. ­También alegó: “Es algo que no me corresponde tanto, decidirlo o decirlo, (...) yo preferiría compartir más tiempo con la familia, que ellos pudieran compartir también allá, por que el tiempo no regresa”.

Por otro lado, la mujer le pidió al intérprete de La incondicional que recupere el tiempo perdido: “Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”.

Además, la estrella le dijo al periodista cuando indagó sobre estas incógnitas: “Cuando tengas una oportunidad de ir a una conferencia de prensa, ya tú se lo preguntas, yo no quiero entrar en detalles porque serían cosas muy personales que no deseo compartir en un momento en el que estoy pensando en otra cosa”.

La mujer está en su mejor momento profesional, afirmó estar feliz y finalizó: “Siempre hay alguien importante y estoy viviendo un momento muy bonito”. Hasta el momento el cantante no se refirió a las palabras de su exmujer y solo está mostrándose junto a su novia, Paloma Cuevas, con quien se instaló en el Viejo Continente.