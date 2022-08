Víctor Hugo Morales llega a la ciudad con su primera obra teatral

El reproche es la primera obra escrita por el periodista y relator Víctor Hugo Morales. Tras una exitosa temporada en la Ciudad de Buenos Aires se presentará en nuestra ciudad el viernes 26 de agosto a las 21 en Teatro Metro (calle 4 entre 51 y 53), con la actuación de Malena Figo, Claudio Da Passano y Mayra Homar, la dirección de Julieta Otero y la producción general de Marina Glezer. Diario Hoy habló con Morales para saber más detalles

—¿Por qué te demoraste tanto en escribir esta primera pieza teatral?

—No me doy cuenta por qué, es verdad, pero creo que es una cuestión de inhibición, pensar que nadie necesitaba de mí una obra de teatro. Escribir me gusta mucho. He escrito novelas, poemas, ensayos, y siempre en lo que escribo hay una cosa dialogada. Cuando relato fútbol a veces invento diálogo, así que supongo que en cierto ejercicio en el desarrollo de hacer dialogar a personas estaba la matriz para que escribiese diálogos teatrales, que con un trabajo arduo se convirtió en una obra de teatro. Imaginar los diálogos estaba un poco en la base para que me lanzara y la pandemia me dio mucho tiempo. Algunos ejercicios no prosperaron, pero en este me parecía que había algo, se lo mandé a personas de mucha confianza y acordaron que había algo, así que lo seguí y Julieta Otero, que dirigió el radioteatro, me ayudó a trabajarla, me puso deberes, exigiendo un trabajo de taller que terminaron en la obra.

—¿Cuáles son las sensaciones al ver la obra ya “caminando” por otras ciudades?

—Todo es muy raro, porque empezamos con la idea de estar un mes, con eso yo estaba satisfecho, eso se prolongó, y en paralelo surgieron algunos llamados del conurbano pensando si íbamos a representar la obra, y nos entusiasmó. Organizando con el equipo, porque los actores trabajan en tres o cuatro obras, así se armó la pequeña gira, que tiene uno de sus puntos más importantes en La Plata.

—¿Vas a venir a acompañarla?

—No, porque de lunes a viernes estoy comprometido con la televisión, por las mismas razones de limitación del equipo no se puede hacer un sábado, por ejemplo, que motivaría que vaya a acompañar a la obra, porque me gusta hacerlo y ver la reacción de la gente. Cada nueva representación se está poniendo ante un nuevo escrutinio, grato al final cuando el resultado es positivo, que ha pasado en muchas oportunidades. Me encantaría ir, porque además sé que muchos van a ver la obra en función de cierta estima personal por mi trabajo periodístico.

—¿Expectativas con la presentación en nuestra ciudad?

—La Plata para mí siempre es una ciudad muy especial, creo que después de Buenos Aires es la más especial de todas, por la vinculación que el fútbol me dio, y por la enorme cantidad de protagonistas de la música y el teatro que han salido de La Plata, que es una fuente inagotable en ese sentido. Tengo muchos amigos, vínculos, lo que significa el teatro de La Plata, y el vínculo que tengo con lo deportivo. Por eso para mí la ciudad es muy especial. La expectativa es la misma: que la obra genere puntos de partida para las discusiones, el tema es interesante sobre cuestiones de género, los cambios que se han operado a lo largo de mi vida, de los cuales he sido testigo y también noto mis propios cambios y demás y eso es lo que trato de trasuntar. Creo que lo que la gente encuentra en la obra, además de la posibilidad de un entretenimiento y reírse, unas lindas motivaciones para discutir sobre el amor, los celos y el papel del hombre y la mujer hoy día, se presta para eso.