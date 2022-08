Seba Dubar: “La vida es una sola y pasa todo muy rápido”

Durante una entrevista con este multimedio, el cantante y exfutbolista Sebastián Dubar presenta su nuevo trabajo discográfico, titulado Rompecabezas.

—¿Bajo qué circunstancias nace este proyecto artístico?

—El proyecto surgió naturalmente desde hace ya muchos años, empecé a componer a mis 24 y fue así durante 10 años hasta que, decidido mi retiro como jugador profesional, pudo la música pasar a tomar el primer plano. Federico Pesci, un amigo de la vida y gran músico, sabiendo lo que hacía, me propuso producir mi primer material. Rompecabezas, mi primer disco, tiene diez canciones que narran situaciones de la vida donde cualquiera puede sentirse identificado. Por suerte no quedó solo en eso. Fede en guitarra, Charly Palermo en bajo y Facu Lizondo en batería me acompañan hoy en cada fecha y nuevo proyecto que voy encaminando.

—¿En qué materiales estás ­trabajando?

—Hoy ensayo para shows que van surgiendo, por suerte ya dejada bastante atrás la pandemia, puedo darme el gusto de subirme a escenarios y hacer esto que tanto me gusta. Además me encuentro encaminando mi segundo disco, que gracias al acompañamiento y guía que me dan Fede, Charly y Facu voy haciendo que mis proyectos crezcan cada vez un poco más. Hoy la producción de este nuevo material es de Matias Sorokin.

—¿Cuáles son los mensajes y valores detrás de las letras?

—No tienen un mensaje en particular, hablo un poco de todo. En este disco hay diez canciones que expresan momentos tristes, alegres, miedos, frustraciones. Es muy personal y el único mensaje que puede dejar un disco solista con temas propios es animarse a todo, a no perder el tiempo y a que los miedos no nos bloqueen. La vida es una sola y pasa todo muy rápido, cuando nos queremos dar cuenta ya pasó el tren y debemos poder mirar atrás y sentirnos plenos y orgullosos de todo nuestro recorrido.

—¿Qué sensaciones te rodean?

—Subir a un escenario es una experiencia hermosa, siempre hay nervios, mucha alegría y un poco de incertidumbre, esperando que la reacción del público sea más que buena.

Por otro lado, componer para mí es como una terapia, me genera paz y me da sensación de sentirme lleno. Plenitud, en una sola palabra.

—¿ Por qué recomendarías a la gente que escuche estas canciones?

—Es difícil ponerme a recomendar mi propio material, debería dejarlo para alguien que lo escuche y pueda dar su opinión, ponerme en ese lugar me hace sentir muy egoísta. Lo que sí puedo decir es que hice este primer material con mucho cariño y dedicación, tratando de mostrar distintas emociones y experiencias. Me gustaría que la gente me dé esa oportunidad y se permita tomarse un tiempo para sumergirse en Rompecabezas.

—¿Cuándo es la próxima fecha?

—La próxima fecha es en la ciudad, el 19 de este mes en el teatro Ópera (calle 58 n° 770) como artista invitado en la presentación de Revoluciones, el nuevo disco de La Medianera.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Estoy disfrutando de rodearme con músicos y profesionales del ambiente que no conocía, aprendiendo muchísimo y sumando experiencias únicas.