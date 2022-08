Pampita y Benjamín Vicuña hablaron sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos

Durante años Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña fueron una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Pero en 2015 el vínculo amoroso llegó a su fin y la separación estuvo rodeada por un escándalo en torno a una supuesta infidelidad por parte del actor.

Ambos comparten la paternidad de tres hijos y mantienen un buen vínculo que pudieron reconstruir pasados los años. Tampoco es extraño verlos compartir reuniones y celebraciones familiares. Pero ahora la relación habría avanzado algunos casilleros, ya que hace días empezaron a circular rumores que señalan que la expareja podría protagonizar una película.

“Sí, por supuesto... ¿Por qué no?”, respondió Vicuña cuando el movilero de LAM (América) le consultó, durante la presentación de la obra El método Gronholm, por la posibilidad de ser parte del próximo filme de Julieta Novarro que tendría como protagonista a Pampita. A pesar de su respuesta, aclaró que todo dependería de cómo se diera el trabajo.

Durante la entrevista también estuvieron presentes Laurita Fernández y Rafael Ferro, que son parte del elenco de la obra, y el cronista también aprovechó la situación para preguntarle a Laurita si trabajaría con Nicolás Cabré, su expareja. “Sí, porque el tiempo sanó todo, pero también sería lógico si alguien no quiere porque le genera una incomodidad”, expresó.

En ese momento Vicuña la interrumpió y agregó: “Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar, esa decisión de trabajar o no con ex tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema. Por ahí, en una situación así, uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar, porque se desvía el tema’”.

En ese marco, señaló: “El ideal cuando una película es que se hable de la historia. Lo mismo con la obra de teatro, y no por ejemplo de la obra de Laurita, ¿se entiende? Entonces, trabajar con un ex, en ese sentido, no ayuda mucho a ese objetivo”.

De esta forma, Vicuña dejó claro que ante la posibilidad de que surja una propuesta de trabajo con una expareja, analizaría el proyecto.