Afirman que Tamara Báez y L-Gante están separados

No es la primera vez que circulan estos rumores. En esta oportunidad, la pelea se conoció a través de fuentes cercanas a la pareja y fue la periodista Estefi Berardi en LAM quien dio la primicia. “Ellos van y vienen, esto él lo ha contado en varias notas. Pero a mí la info que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir, se quedó a dormir en otro lado”, comenzó diciendo, aunque sin dar nombres.

Y agregó: “Ella en redes dio pistas de esto que a mí me había llegado y hoy te digo que están separados. No sé si se volverán a arreglar como en otros momentos”. Una vez revelada la identidad de los protagonistas de este nuevo escándalo, concluyó: “Discuten mucho con Tamara, van y vienen. Por eso tampoco se siguen en las redes, con tanta discusión para no levantar sospechas. Es un acuerdo que tuvieron”.