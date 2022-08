Federico Sosa presenta su nueva película

Américo es la nueva película del realizador argentino Federico Sosa, director de las ficciones Tampoco tan grandes, Yo sé lo que envenena, Tomando estado y el documental Contra Paraguay. Su nueva propuesta sigue a Américo Fontenla, quien junto a su amigo Oscar comparten la pasión por la colombofilia: nada menos que el mundo de las carreras de las palomas mensajeras. Diario Hoy dialogó con Sosa para saber más detalles de la película.

—¿Cómo conociste a Américo?

—Me lo presentó un amigo, Federico Liss, que es vecino de la misma cuadra y durante un montón de tiempo me decía: “Tenés que ­conocer a este loco que tiene una parrilla, cría palomas mensajeras y juegan carreras. Viajan 1.000 kilómetros, son socios de unos lugares donde se juntan todos los colombófilos”. Bueno, yo no sabía ni lo que significaba el término, hasta que un día fui a conocerlo.

—¿Accedió rápidamente a ser parte clave del documental?

—Sí, nos pusimos a conversar la primera vez y me empezó a contar todo el mundo de la colombofilia, después llevé un grabador y Américo seguía hablando apasionado sobre su enamoramiento de las palomas mensajeras. Después fui con Aylén López, la fotógrafa, y empezamos a registrar. Ahí cuando vas con la cámara te das cuenta de que no le escapa, no es tímido ni nada, y así arrancamos. Tenés un tema novedoso, un personaje espectacular que le gusta hablar porque no era el tipo documental entrevista, sino más bien al estilo Jorge Prelorán: hacete amigo, conversá y tené la cámara prendida.

—¿Cuánto tiempo lo seguiste?

—Arrancamos en el 2016, en el 2017 yo hice dos películas de ficción, así que estuve todo el año con eso. Volvimos a filmar en el 2018 la mayor parte del rodaje y después de editar la película volvimos a hacer unas últimas jornadas en 2019.

—¿Expectativas por el estreno?

—Muchas, ya que cuando estábamos terminándolo en pandemia decía: “Por favor, que termine esto, así lo estrenamos en una sala”. Ya había estrenado una película mía de ficción en Cinear y había sido un bajón no poder encontrarse con la gente.