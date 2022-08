“Le cantamos a la mismísima vida, la de aquí, la de allá y todas esas que no conocemos en el universo”

Durante una charla con este multimedio, los integrantes de la banda Paraguayo se expresaron sobre el camino andado y presentan los proyectos mas recientes.

—¿Qué canciones se traen entre manos?

—Actualmente estamos pasando casi todo el rato en el estudio Digital Art trabajando con Diego Rodríguez. El es quien nos graba, edita, mezcla, masteriza y nos aconseja sabiamente antes de mandarnos un macanazo. Allí estamos trabajando dos proyectos, por un lado un sencillo que se llama Por ahí junto a Yamil “Yama” Sfeir quien, además de poner su voz, compuso la canción, y el otro trabajo en desarrollo es nuestro próximo disco. Disco que verá la luz el 1° de mayo de 2023.

Hablamos del disco, que nos traemos entre manos –como dice la pregunta–, porque en este caso el disco es una sola canción de una hora de duración (aclaramos de antemano el tema de la duración para que nuestros queridos se vayan haciendo a la idea de que la única canción va a durar un tanto más que las que veníamos componiendo).

—¿Qué sensaciones los rodean?

—Las del cotidiano principalmente. La de nuestras historias pasadas y presentes. La de nuestros anhelos. La de la esperanza. La de las caídas. Todo, digamos.

Es harto importante para nosotros, en los ensayos por ejemplo, encontrarnos y darnos un espacio antes de entrar a la sala para tomar un mate, contarnos como estamos, escuchar música, ver algún video que nos llamo la atención en esos días, prepararnos un almuerzo o cena – dependiendo si hacemos ensayo mañanero o vespertino-, leernos, sentirnos y ahí empezar con la musiquita... Porque muchas veces los ensayos, y los mismos discos dependen mucho de cómo nos sentimos en ese mismo momento/contexto. Paraguayo no es rígido en cuanto a formas y estructuras, intentamos siempre que predomine lo que nos pasa hoy día a la hora de crear y no atarnos a algo que nos gusto mucho en algún momento pero que ahora mismo no lo sentimos así por que tenemos otras necesidades, por que estamos atravesando otras historias, ya sea de manera grupal o individual. Por lo que fuere que sea. Hacemos un gran esfuerzo en respetar y tratar de comprender el momento que este atravesando cualquiera de nosotros. Ahí está una de las partes químicas que componen la fórmula, el combustible de Paraguayo. Aprendiendo de los que nos pasó y de lo que nos pasa. Tratando de reconocer lo que no queremos, que hasta ahora nos resulta mucho mas fácil que reconocer que es lo que queremos. Quizás se eso y no lo sabemos aún. Mejor dejemos que el tiempo haga lo suyo y nos deje alguito de alimento para la buena nutrición de estos niñatos en formación.

—¿A qué le canta Paraguayo?

—Uf... Qué pregunta tan difícil y sencilla al mismo tiempo. Podríamos enumerar un sinfín de cosas y también se podría decir: todo. Al amor y a los odios, al abrazo y al destierro, al nacimiento y al transito, a los elementos, a la corrupción, a la magia y a la política, al permanente conflicto de existir… Ah, y no nos podemos olvidar de mencionar a tres de las grandes protagonistas de esta/la historia y una participación estelar que son la injusticia, la desigualdad, la pobreza y el hambre. Nuestros dos laburos anteriores se llaman La guerra muda y El Estado es responsable. Con un puñadito de caracteres intentamos reflejar un poco de todo lo que nos moviliza a contar en un disco (lo mismo ocurre con el nombre de las canciones), porque al no tener letra ni voz nos la tenemos que arreglar con los espacios que se abren para la comunicación grafica. Podríamos decir, de nosotros mismos, que Paraguayo le canta a la mismísima vida, la de aquí, la de allá y todas esas que no conocemos en el universo, que con cada avance tecnológico parece que es cada vez más grande el asunto.

El presente

—¿De qué va el nuevo material que están produciendo?

—El nuevo material (los nuevos) son, como contamos anteriormente, el sencillo Por ahí de Yama, que si bien el tema no es nuestro lo sentimos como propio por que nos identificamos a la perfección con la lírica de Yamita que es alto crack de la pluma cancionera platense.

El tema es un dramón existencial que tranquilamente podría haber llevado a la pantalla grande Ingmar Bergman o Andréi Tarkovsky. El otro material es el nuevo disco/canción. Esta vuelta la temática elegida fue el ecocidio, tranqui. No hay mucho mas para agregar en un tema que nos toca bien de cerca de todos los seres de este planeta. Tema que recorre cada centímetro, o como se mida según corresponda, de la totalidad del espacio sólido, liquido y gaseoso de nuestra casa en este sistema solar.

Como el trabajo era muy ambicioso decidimos limitarnos a los problemas más urgentes de nuestra región (a la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada y alrededores). Dentro de las problemáticas medioambientales encontramos unos cuantos puntos a tratar, por ejemplo el negocio inmobiliario y la expansión no solo en las urbes sino en los humedales y en todo el cinturón frutihortícola; la basura, su tratamiento, recolección y reciclaje; los polos industriales; la contaminación del aire y los suelos; el agua; los dragados en las islas Santiago y Paulino; El 5G, los alimentos, su industria e impactos... Son muchos y podriamos seguir enumerando. También hay un factor clave en este tema, que quizás no sea visualizado como protagonista, que es la contaminación mediática. Que lejos de ayudar solo aporta confusión y desorienta, dejando de lado cualquier tema que nos resulte verdaderamente importante como individuos y como sociedad.

Nuestra próxima presentación será el jueves 22 de septiembre junto a una banda amiga, Caminantes del Espacio.