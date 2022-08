Los intérpretes de Noticia de un secuestro hablan de la esperada producción

Prime Video estrena este viernes Noticia de un se­cuestro. La serie de seis episodios de una hora está inspirada en hechos reales y en el libro homónimo del escritor colombiano Ga­briel García Márquez.

La propuesta narra el calvario de un grupo de personas secuestradas en la década del 90 por narcotraficantes colombianos y se mantiene vigente hasta la actualidad. La periodista Diana Turbay es encarnada por Majida Issa; Maru­ja Pachón, por Cristina Umaña; las otras rehenes son Marina Montoya (Carmen­za Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo). También se ven los esfuerzos de sus seres queridos para liberarlos, como Alberto Villamizar, encarnado por Juan Pablo Raba.

Es dirigida por el realizador chileno Andrés Wood (Violeta se fue a los cielos, Machuca) y producida por el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Ro­drigo García (Santa Evita, The affair, Six feet under). Hablamos con Issa, Umaña y Raba en exclusiva, para saber más de la esperada adaptación.

—¿Cómo fue ingresar en la piel de los personajes de esta historia tan dolorosa para todos?

—Cristina Umaña: Fue una experiencia inmersiva profunda en esta historia y experiencia tan dolorosas que vivieron nuestros personajes, estas personas que viven aún. Fue muy emocionante en general, primero el poder ser parte de este proyecto, el querer contar esta historia, contarla a nuestro país en este momento tan particular de la historia. Para mí es muy importante y es un honor ser parte de este grupo. Y fue un aprendizaje muy grande también para mí como mujer, como actriz y como colombiana entender ese dolor que me acompañaba; que yo no sabía, que yo no era consciente de él y que es parte de mí, por el hecho de haber nacido aquí, haber crecido y haber sido testigo de eventos tan dolorosos para nosotros; entender cómo tenemos que empezar a acompañarnos entre todos para reconocer nuestra historia desde todos los lugares para poder evolucionar y ser todo eso que queremos ser como colombianos. Y estar aquí con todo lo que viví en el set y fuera de él, es un gran honor.

—Juan Pablo Raba: Dicen que uno no se siente más vivo que cuando está al borde de la muerte. Alberto sufrió un atentado por parte de los extraditables y creo que a él se le convirtió en una obsesión y una misión de vida castigarlos, y cuando le secuestran a su esposa todavía más. Entonces traté de centrarme en esa energía de cumplir con un objetivo casi que de forma militar, en esa necesidad imperiosa de rescatar a su esposa. Y a medida que recorrí el camino sentí que no solo representaba a Alberto, sino a mí y a todos los colombianos, a todo un país, a un continente que tiene como esta “verraquera” de seguir adelante y seguir viviendo a pesar de todo lo que pasa alrededor.

—Majida Issa: Hablo por mí y por todos los compañeros que no están aquí, un elenco increíble. Todos estábamos tan emocionados cuando llegaron nuestros personajes a nuestras manos, tanto nosotros que tenemos la dicha, el reto, la misión de interpretar a alguien que vivió, como los de ficción, tan comprometidos y encaminados y con el alma puesta en contar esta historia.

Cuando llega Diana a mí, no podía sentirme más feliz y afortunada. Es un gran regalo que me hizo conciliarme con mi profesión, con la manera de contar historias, un reto muy bonito; porque Diana representa en este país, en el periodismo de este país, cosas que me parecen preciosas como el periodismo serio, la búsqueda de la justicia y la paz, la verdad para la reparación. Son temas actuales en nuestros países, no solo en Colombia. Había una mezcla de emociones, de lo que representaba, de lo que quería hacer. Y después fue adentrarme en el libro magistral de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, y a su narrativa preciosa, conmovedora y decidir en ese “manjar de cosas ricas” qué iba a comer, para no mandarte el bocado entero de una vez.

Fue un trabajo tan rico el proceso creativo, a pesar de la pandemia y las condiciones en lo que tuvimos que hacer. Fue un privilegio conocer a los hermanos chilenos, que admiramos tanto su trabajo, pero ahora conocer su lado humano, su sensibilidad, sus ganas de escucharnos; fue un proceso en el que todos nos escuchamos, sintiéndonos acompañados por cada uno de los departamentos, estamos absolutamente felices y orgullosos de ser parte de este proyecto.

Andrés Wood y Rodrigo García Barcha tras los pasos de Gabriel García Márquez

Noticia de un secuestro es una serie limitada de seis episodios de una hora de duración cada uno. Llega este viernes a Prime Video y adapta el célebre relato de Gabriel García Márquez del mismo nombre. Fue dirigida por Andrés Wood y producida por Rodrigo García Barcha. Hablamos con ambos para conocer detalles de la historia.

—¿Sienten presión por que esta historia llegue en este formato, finalmente, a la región y a todo el mundo?

—Rodrigo García Barcha: Desde un principio sentí la responsabilidad y la presión con las personas reales, cuya historia estamos contando más que con el libro; porque tengo una dosis sana de la falta de respeto que le tienen sus hijos a sus padres. Mi preocupación es más bien con las ­personas, por ejemplo en el caso de Maruja Pachón, una de las secuestradas y uno de los personajes principales del libro. Si ella me hubiera dicho “por favor no hagas esto” no lo hubiera hecho. Esa presión, esa responsabilidad sí existía, pero la de adaptar un libro de Gabo se la dejé al maestro Wood.

—Andrés Wood: Yo tenía muchas presiones objetivas. La invitación de Rodrigo ya era una presión para mí: hacer siendo chileno algo tan profundamente colombiano, evidentemente el libro mismo. Pero finalmente la mayor presión va a ser la verosimilitud de lo que piensan las familias y los sobrevivientes a esta tragedia, digamos, y que ese espíritu del libro, esa visión de las víctimas, quede justamente reflejado. Eso es complejo, porque son humanos también, tienen debilidades, sueños; no es solo dolor, tienen humor, entonces de alguna manera esa era la mayor presión.

Ahora, objetivamente, o para mí por lo menos, es la primera vez que algo en lo que estuve involucrado va a estar al mismo tiempo en 240 países de forma simultánea. Eso a la vez me da cierto alivio de haber hecho esto en un formato que le cabía al libro, seis horas, que es distinto a un intento de largometraje de dos horas, con un nivel de producción que provee Prime Video; que además opta por hacerlo en castellano, con talento latinoamericano y particularmente talento colombiano. Por eso siento que estamos en buenas manos y por lo demás no tenemos control, que es lo que siempre pasa y nunca tenemos control sobre eso. Pero ojalá la serie conecte emocionalmente y haga justo honor a las personas y al país entero que vivió esta tragedia.