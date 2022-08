Pau Vázquez Presta: “Ojalá siga potenciándome en lo que me gusta”

Nacida en La Plata, Pau Vázquez Presta es una gestora cultural que tiene una productora llamada Zombie y además diseña las tapas discográficas de los artistas de la escena independiente.

En una charla con este multimedio, la entrevistada brindó los detalles de su recorrido y describió las bondades de su oficio.

—¿Cómo incursionás en la gestión cultural? ¿Y en el diseño de las tapas de producciones discográficas?

—La gestión cultural y el mundo del diseño, para mí, se dieron un poco juntos. Más allá de que siempre me gustó relacionarme con la música desde muchos aspectos, arranqué desde el diseño en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Me fui haciendo realizadora de flyers de fechas, de bandas y de tapas de discos con un amigo, Rama Galeliano. Después, nos dimos cuenta de que ambos siendo diseñadores, y con ganas también, podíamos conectarnos con la escena desde otro lado. De esta manera, formamos una productora llamada Muta que me dió mis primeros pasos como gestora cultural. También me llevó a ser parte de la Asociación Argentina de Productores de la Industria de Entretenimientos, Eventos, Espectáculos, que es donde hay muchos gestores culturales. Hoy sigo creciendo como productora y como diseñadora en Zombie (@zombie.producciones), una usina de contenidos culturales que llevo adelante con Leo Burgos.

—¿De qué manera llevás a cabo el proceso creativo cuando debés elaborar contenidos diversos para los artistas?

—En general, cuando diseño, pido referencias. También me pongo a escuchar el material sobre lo que tengo que diseñar, miro los precedentes sobre lo que vienen haciendo, intento observar sobre qué es lo que les gusta. Desde ahí, y de toda la bajada conceptual que me hacen, armo varias propuestas y se va definiendo hasta llegar a la posibilidad que es elegida. Me gusta opinar bastante sobre cuál me gusta más y por qué. Además, me gusta brindar algo más también, es decir, no solo una tapa de disco, sino piezas gráficas que la acompañen.

—¿Qué estéticas o paradigmas subyacen en tu obra?

—No soy muy amiga de lo cliché. Sucede que no me gusta que sea una imagen obvia. En este sentido, juego mucho con texturas o formas abstractas. No me agrada cuando se trata de una foto con texto y punto, por lo que intento intervenir o sumar algo (siempre que sume y no reste, claro). Hacer un flyer de música electrónica con ondas sonoras o uno de rock con la mano con cuernitos ya fué, hay un mundo de referencias en la historia del diseño para salir de todo eso.

—¿Qué análisis hacés de la escena actual?

—Hay mucho ruido visual y también hay mucha competencia medio rara porque cualquiera tiene acceso a programas de diseño, pero eso no te hace buen diseñador. Que eso pase por momentos está bueno, porque diferencia un diseño de calidad de uno que no lo es, e incluso el ruido visual en las redes hace que te tengas que romper un poco más el coco para no hacer lo mismo.