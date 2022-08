Carmen Barbieri habló sobre la intervención a la que debió someterse Fede Bal

Carmen Barbieri contó los detalles de la nueva operación a la que tuvo que someterse Federico Bal durante las últimas horas, a tres meses del accidente que sufrió en Brasil. Carmen aprovechó el espacio de su programa para contar detalles sobre la tercera intervención del brazo izquierdo de su hijo, y también reconoció que estaba preocupada.

Fede Bal estaba produciendo imágenes para el programa Resto del mundo en la isla de Paraty, Río de Janeiro, cuando ocurrió el incidente que lo dejó en el piso con el brazo quebrado y algunas lesiones en el cuerpo. Según las palabras del propio hombre, la mezcla de una ráfaga de viento con un bache en la pista produjo el percance al momento de despegar.

El viernes, durante el aire de Mañanísima con Carmen, la conductora y madre de Fede Bal comentó que su hijo se sometería esa misma tarde a una nueva intervención quirúrgica. “No quería que contara, pero todo el mundo sabe que se opera”, admitió Barbieri. “Es su tercera operación en el brazo, tercera operación... Dos en Río de Janeiro. No es que lo operaron mal, pero parece ser que hay que cambiarle un fierrito que le pusieron adentro de la médula”, continuó.

Para ser más clara, Carmen usó su propio antebrazo a modo ilustrativo. “Él tenía desde acá a acá roto”, señaló mientras marcaba una línea recta desde su codo hasta su muñeca. “En uno de los huesos que le pusieron una chapa, se arregló bastante bien, los huesos se soldaron. Y en el otro no funcionó, entonces hay que sacarlo. Y tiene dolor, un poquito”, explicó.

Aunque había que esperar cómo continuaba la evolución del brazo tras las dos cirugías, no esperaban que hubiera una tercera. “Cuando salió de la clínica (en Brasil), que la verdad, lo operó un gran médico, no se hablaba de una tercera (operación). Pero había que esperar a ver si soldaban, si no soldaban”, concluyó Barbieri.