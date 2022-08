El insólito regalo que Jimena Barón le hizo a su novio

Días atrás Jimena Barón compartió con sus seguidores un video que muestra el momento en que le contó a su hijo Morrison, fruto de su amor con su expareja Daniel Osvaldo, que uno de sus sueños más grandes estaba por convertirse en realidad: el viaje a Disney. Ya se encuentran disfrutando del parque temático de Orlando, Estados Unidos, y la cantante estuvo compartiendo fotos y videos de diferentes momentos que están viviendo.

Si bien durante el último año mantuvo un perfil más bajo respecto de su vida privada y sentimental, en esta oportunidad hizo una excepción y se sacó fotos con su novio, Matías Palleiro.

Durante estas últimas horas, Jimena publicó una serie de stories en las que preparó un detalle particular para festejar junto a su pareja un evento muy especial. En complicidad con su Momo, les adelantó a sus seguidores qué había planeado: “Tengo un regalo para él, que odia su cumpleaños; no le gusta que le digan feliz cumpleaños, así que le mandé hacer esto, y todos en Disney lo van a volver loco diciéndole: Happy birthday”. En ese momento enfocó en primer plano una remera blanca con un estampado que consistía en el rostro sonriente de Palleiro, con una bincha de Mickey Mouse y un bonete.

El diseño lo completó la frase It’s my birth (es mi nacimiento), y no solo el cumpleañero la usaría, sino también Morrison, de 8 años y la mismísima Jimena. Tal como había anunciado, en la siguiente historia se pudo ver a Matías vistiendo la remera, y aunque ante la cámara se mostró sonriente, la cantante contó: “Odiado, ya le dijeron feliz cumpleaños dos veces y ni entramos”.

Antes de ingresar al parque de Walt Disney World Resort de Florida, el hombre que los recibió también lo saludó por su cumpleaños, y Jimena bromeó: “Le dicen: Love your shirt (amo tu remera)”, con emojis que ilustran que se estaba divirtiendo. En uno de los videos compilados que armó con varias postales de los momentos inolvidables, reveló: “Momo subió a su primer montaña rusa que da la vuelta y lo deja boca abajo, dos veces; todavía puedo hacerle upa, hacen 35 grados, lo amo pero es intenso su amor”. Y añadió: “Las filas largas te las fumás así seas la hija de Walt Disney, pero descargamos un juego espectacular y le ponemos onda”.

Además, relató un episodio particular que descolocó a todos: “Cargué nafta y cuando fui a pagarla a la caja el chabón de atrás mío me la pagó de la nada, ¡o sea me la regaló! Yo salí chocha al auto y posé súper hot sugar dadeada. Momo re inocente y Matías odiado con el que me quiso levantar pagándome la nafta”. Y finalmente, adoptando un tono serio dijo: “Seguimos siendo muy felices”.

Cabe mencionar que la actriz blanqueó su noviazgo con Matías, a quien en La academia de Showmatch apodaron como Mr. Habano, hace un año atrás. Desde aquel momento compartieron varios viajes juntos y el viaje a Disney es el primero que realizan junto a Morrison. Hasta ahora publicaron pocas fotos juntos pero la pareja está consolidada, comparten mucho tiempo juntos y avanzan a paso firme.