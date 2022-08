Rosie Perez: “Este proyecto afectó mi vida”

Dueña de una de las carreras más potentes para una estrella de Hollywood, Rosa María “Rosie” Perez, o simplemente Rosie Perez, ha trabajado con los más grandes realizadores y realizadoras en cine y televisión. Perdita Durango, White men can’t jump, Fearless y Los chicos de mi vida son solo algunas de las películas en las que estuvo, mientras que Lipstick jungle, Elena de Avalor y The flight attendant, la hicieron brillar en TV. Ahora es parte del elenco de Now & then, serie de Apple TV+ en la que comparte elenco con nuestra Soledad Villamil, Maribel Verdú Marina de Tavira, y Manolo Cardona, entre otros. Con ella hablamos para saber más de su participación en la propuesta.

—¿Por qué creés que recién ahora podemos ver este tipo de producciones con un elenco internacional y hablada en español e inglés?

—Esto tendría que haber pasado hace tiempo, no es solo en Miami, es en varios lugares de Estados Unidos donde ves esta diversidad.

Que pase ahora es genial, es tan importante mostrar cómo cada uno se viste, lo que dice, si vas a Miami encontras a argentinos, mexicanos, cubanos, no una sola nacionalidad, así que estoy orgullosa de ser parte del proyecto.

—¿Cómo es para vos encarnar a Flora en los dos tiempos del relato? ¿Cuál fue el principal desafío?

—Más allá de la diferencia de edad entre los dos roles que encarno, el mismo, pero con 20 años de diferencia, creo que el principal desafío es lidiar con su propia oscuridad, su depresión. Transita con sus dolores, no tiene amigos, no tiene familia, y se esfuerza por conseguir justicia, porque la injusticia atravesó sus vínculos, y quiere superarlo, así que lo más difícil fue eso, para ser honesta, lidiar con esa oscuridad y temperamento. Me iba y seguía con Flora encima de mí, este proyecto afectó mi vida, es difícil, así que ese fue el desafío más grande. La joven Flora viene de un dolor familiar, trata de lidiar con él, con el clasismo, porque la diferencia de clases, la disparidad económica, la imposibilidad de tener algunos privilegios, eso afecta mucho al personaje, y en un primer momento está enojada, pero después es más lidiar con eso.

—¿Qué te llevás para tu vida del personaje y la experiencia?

—No me habían hecho esta pregunta, amigos, todos, gente maravillosa que entra a mi vida, porque muchas veces terminás un proyecto y decís adiós, pero acá es mucho más. En el caso del personaje, lo que tomo es lo que aún Flora no logró entender, que tiene que ver con lidiar con el dolor, soltarlo, porque si no, eso afecta cada pulgada de lo que sos.

En mi vida traté de lidiar durante años con mis propios dolores, durante mucho tiempo, y ahora entiendo que hay que soltar para poder evolucionar como ser huma­no. Soy muy diferente a Flora, porque no me gusta “estancarme”, pero puedo entenderla y puedo interpretarla porque yo también sufrí mucho de pequeña, crecí con cicatrices, como ella. La diferencia es que ella está enojada con eso y yo trato de seguir adelante trabajando.

—En la serie se muestra a latinos exitosos, ¿qué reflexión te merece?

—Creo que tiene que ver con la diversidad en la sociedad, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. En este país, los latinos son los que más consumen proyectos audiovisuales, así que si se los representa es lograr superar años de estereotipos, debe haber más programas así. Esta serie no tiene que ver con nacionalidades, sino con personajes que durante 20 años no lograron lidiar con su pasado, y eso no tiene que ver con la proveniencia.

Esa es la historia, sobre cómo un incidente puede afectar toda tu vida, y eso lo muestran o reflejan todos los personajes, más allá de los ­principales.