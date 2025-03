Viviana Saccone: “La televisión cambió y ya tiene otro tipo de formato”

Un viaje en el tiempo llega al teatro Astral (CABA) desde este viernes, con una historia de amor, humor y nostalgia que regresa a la década del 80. Protagonizada por la dupla imbatible de Paula Chaves y Pedro Alfonso, hablamos con Viviana Saccone que es parte del elenco.

—¿Cómo fue viajar en el tiempo en la obra?

—Fue hermoso. La verdad que me convocó Ezequiel Corbo, uno de los productores, junto con Fede Hoppe, para trabajar con los chicos. Me advirtió que trabajaban de una manera distinta, yo no sabía muy bien a qué se referían, pero la verdad es que esa manera distinta que tienen de trabajar es maravillosa. Porque proponen como un juego muy lindo en todos los ensayos que después se convierte como en una comunión muy maravillosa a la hora de estar la obra cerrada y terminada. Esta propuesta es justamente un viaje en el tiempo. Es la situación que vive uno de los personajes que sin querer entra en una máquina del tiempo que otro hizo sin saber que funcionaba y lo termina llevando al año 1986, que es una época maravillosa para mí. Porque, además, yo era adolescente, jovencita. Tenía 17 años en esa época, con todo lo que implica en cuanto a la música, la manera de hablar, la manera de comunicarnos, de pensar que estábamos sin celular, montones de situaciones muy distintas a las que vivimos hoy. Así que es como muy divertido y es para toda la familia, eso también lo hace muy lindo, porque tiene la inocencia de esto, de los chicos divertirse con la posibilidad de viajar en el tiempo y para los grandes recordar una época que en mi caso fue muy linda y bueno, muchos recordarán con cariño también eso.

—Estamos viviendo un momento en donde no hay ficciones, fuiste parte de la última que se vio en la tele, ¿es necesario, también para ustedes, poder tener este contacto con el público?

—Sí, en realidad el teatro para mí fue siempre necesario, es uno de los lenguajes que más me gusta, me fascina el contacto con el público desde el escenario. Es hermoso ser teatro, lo que pasa, esa magia que se da en cada función, distinta con cada público, ya sea comedia, drama, lo que se esté haciendo, la ceremonia del teatro es muy linda. La tele es un lenguaje distinto, son cosas distintas y es verdad que te mutó. Yo en realidad esto lo tomo como parte de los nuevos tiempos, todas las cosas van mutando, todos nos hemos tenido que ir adaptando a nuevas cosas a lo largo de la historia. Bueno, a nosotros nos ha tocado, los que trabajábamos haciendo televisión, la televisión cambió y ya tiene otro tipo de formato, un formato que les resulta también más barato de hacer. Y la ficción mutó a las plataformas, aparecieron las plataformas y esto cambió, me parece, entonces ahora se siguen haciendo cosas que se emiten por otro lado, para la tele se hace poco en realidad.