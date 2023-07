Wanda dio detalles de cómo se encuentra

Mucho se ha dicho y mucho se dirá sobre la salud de Wanda. Desde el día que se conoció que estaba con algunas dificultades empezaron a circular un sinfín de versiones. Y ayer por la tarde, volvió a interactuar con sus seguidores y a despejar dudas a su alrededor. Lo hizo a través de su Instagram donde convidó a su fandom a que le enviaran preguntas.

Primero le consultaron cómo estaba de salud, a lo que respondió que “muy bien”. Luego confirmó que está pronta a viajar a Estambul, Turquía y frente a la consulta si viaja a ese país por un tratamiento, tal como se rumoreó despejó dudas y expresó: “No me voy a hacer un tratamiento a ningún país. Me voy a Europa a acompañar a Mauro”. De hecho, ya corrió el trascendido de que llegarían hoy viernes por la noche y que los fans del Galatasaray los irían a recibir. No sólo Mauro es querido en su equipo de fútbol y entre los fanáticos del equipo turco, sino también, y quizás más, Wanda es muy aclamada por la afición de aquel club.

También volvió a referirse a su estado de salud y los rumores que hay: “La verdad que estoy bien. Y sí, muchas cosas se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad, sin medir que están hablando de la vida de otro”. Por último, confirmó que tiene más planes y proyectos laborales en Argentina, y todo hace pensar que se trataría de algo vinculado a la pantalla, otro programa o quizás alguna ficción.

Vale recordar que hacia comienzos de la semana pasada la propia Wanda eligió emitir un comunicado también por sus redes para contar cómo se encontraba y echar un manto de verdad y claridad sobre lo que se había estado diciendo alrededor de su salud. “Tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. Me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios” comenzó aquel mensaje y siguió: “Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”. A aquel comunicado muchas celebridades y famosos sumaron sus mensajes de amor y apoyo. Hay que recordar también que su ex marido Maxi López -y papá de sus tres hijos varones- sigue en el país justamente para acompañar a los chicos en este difícil trance. López llegó al país a los pocos días de conocerse la situación de salud de Wanda.