"Yo puedo hablar de quien quiera"

Dalma Maradona y Rocío Oliva se sacan chispas. La hija del diez no soporta ver a la ex novia de su padre merodeando por la televisión hablando de lo que fue el funeral del Diego.

Es por eso que hace poco escribio en su Twitter: "Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo..."

Por eso, Rocío respondió: "Son un poquito de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada. Después el tema de si yo puedo hablar de ella, de la hermana, de la mamá, yo estoy hace un año trabajando gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es de ahora".

Y como si fuera poco, agregó: "Yo puedo hablar de quien sea, cuando sea y cuando quiera. Me extraña porque son mujeres grandes, más grandes que yo. Tendrían que estar acostumbradas a que se hable del padre, de ellas. No se tendrían que enojar tanto por esas cosas".

¡Tremendo!