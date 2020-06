Zepet presenta canción en cuarentena

El músico y productor presentó en plena pandemia su nuevo single, Me and my reflection, que alienta al bienestar con uno mismo y cuyo video fue realizado por él mismo.

Este tema cuenta con la producción de Mateo Rodo (Lucas & The Woods, Natalie Perez) y la masterización a cargo de Brian Lucey (Liam Gallagher, Black Keys, Marilyn Manson, Depeche Mode). Meses atrás lanzó Call me when you break up, que habla del cambio en el comportamiento de una persona cuando empieza una nueva relación.

En esta oportunidad el músico trabajó con artistas consagrados como Pablo Della Bella (bajista de Ricky Martin), Sebastián Fernández (Stone Giant) y Fernando Lodeiro (Multiganador de los Premios Grammy e ingeniero de sonido que trabajó con Paul McCartney, Prince, Lady Gaga y Arctic Monkeys, entre otros).