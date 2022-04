40 años de la guerra de Malvinas: el recuerdo de los excombatientes

A 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, y en el marco del Día del Veterano y de los Caídos, tres excombatientes de la región relatan los recuerdos de los vivido y cómo es su vida hoy, donde la lucha porque la sociedad no se olvide de lo que pasó y significó esa marca en nuestra historia siga viva.

Bernardo Cingolani es soldado clase 63 y en 1982 hacía el servicio militar obligatorio. En ese momento fue citado con una carta para presentarse en el Regimiento 7 de La Plata junto con otro de sus compañeros, y su vida cambió para siempre.

“Nos citaron a hablar con el capitán; entramos al despacho y nos dijo que íbamos a tener el honor de ir a pelear a Malvinas. Nos miramos con el otro muchacho y empezamos a temblar, nunca pensamos que nos iban a llevar a un lugar así porque no estábamos preparados. Cuando salimos nos pusimos a llorar. Luego nos llevaron a El Palomar, de ahí a Río Gallegos, y finalmente llegamos a Malvinas”, relató a diario Hoy.

Luego del horror, el silencio fue el protagonistas porque “cuando volvimos pasaron 20 años en los que pareció que estábamos guardados, nos hicieron callar y en ese tiempo vivimos asustados, nadie hablaba de Malvinas”.

“Hoy vemos que las maestras se pusieron la causa al hombro, damos charlas en las escuelas, pero falta mucho. En estas fechas se nos reconoce más, nos abrazan, pero después es como que tenemos que empezar a remar de vuelta. Héroes son los que se quedaron allá, están custodiando las islas, ellos dieron la vida”, manifestó Cingolani.

Mauricio y Horacio son amigos, excombatientes y llevan adelante la fundación Malvinas Solidarias con la ayudan a las poblaciones más vulnerables. A 40 años de la guerra, Mauricio reconoce que “somos agradecidos de estar acá, de poder compartir y ayudar a la gente. Hubo muchos años en los que se nos tuvo excluidos, reclamamos un reconocimiento histórico, seguimos peleándola, pero somos agradecidos de estar, la fundación es lo que nos motiva a seguir adelante”.

“Hace 40 años que salíamos rumbo a Malvinas; toda la previa era de una intensidad que no entendíamos el por qué. En promedio teníamos 19 años y el día que el comandante nos dijo que lo próximo que se venía era real cambiaron todas las miradas. Cuando estuvimos en los puestos de combate ya no había sonrisas, esos pibes de 18 a 20 años ya eran hombres, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar”, recordó Horacio.

En ese punto, señaló que todos los beneficios obtenidos llegaron porque pidieron y reclamaron junto al resto de sus compañeros.

“Aunque no se pueda creer no hay tanta difusión, pasa esta fecha y se olvidan, tampoco tienen que estar todo el tiempo pensando en nosotros, pero veo que a los chicos no se les habla de lo que pasó. Hubo gente que perdió la vida, no sé por qué se quiere ocultar”, marcó.

Malvinas Solidarias busca ayuda para transportar donaciones

La fundación Malvinas Solidarias, a cargo de los excombatientes Mauricio y Horacio, recolectó mucha ropa de abrigo, leche en polvo y alimentos para donar a las comunidades del Impenetrable Chaqueño, pero no consiguen un transporte adecuado para poder llevarlo.

“Estamos en la búsqueda de algún camión que nos pueda ayudar. Nosotros necesitamos ir en este mes o en mayo; estamos dispuestos a pagar y quizás podamos encontrar algún transporte con quien acordar. Además, el sábado 6 vamos a hacer una jornada solidaria en el Fuerte Barragán, donde nos gustaría que nos acompañen”, marcaron.