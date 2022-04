Una familia protesta contra la cobertura de IOMA por su hija prematura

Shandi, una nena de 10 años recién cumplidos, nació de 25 semanas con 700 grs. Su familia todavía lucha contra IOMA por todas las cosas que necesita y su cobertura deficiente.

“La salud no puede esperar, ella pasó por 10 cirugías en julio del año pasado después de 6 semanas enyesada en casa, nos internamos un mes en Fleni de Escobar para la rehabilitación. Ella no pudo lograr su marcha entonces le pidieron 2 semanas más de rehabilitación y nunca más lo pudimos hacer encima nos dicen que la agenda con IOMA está suspendida”, explicó su familia.

“A Shandi la tienen que volver a operar pero obvio que tiene que hacer esta rehabilitación más todo lo que le pagamos nosotros como natación, kinesiología en casa, masajista en casa. IOMA lo único que me cubre son dos veces de kinesiología de media hora en CRIA, una verdadera vergüenza”, agregaron.

“Necesito la tricicleta que pedí a IOMA, que me devuelvan el total de las valvas (ortopédicas) que compré porque ellos no me las dieron, la estadía en Fleni con dormis, y los barrales rebatibles. Todo lo que le corresponde”, concluyó sus padres Diego Nardone y Alejandra Portal, luego de cinco meses de espera.